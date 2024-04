La montre Tudor Black Bay Chrono Dark en édition limitée : une célébration du rugby néo-zélandais

Découvrez la dernière création de Tudor, la Black Bay Chrono Dark, une montre robuste et élégante inspirée par l'équipe emblématique de rugby de Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Cette pièce unique en son genre célèbre le sport et l'excellence avec brio.

Une montre, un hommage

La maison horlogère de luxe Tudor présente sa nouvelle œuvre d'art : la Black Bay Chrono Dark. Produite en édition limitée, cette montre est un salut respectueux à l'équipe nationale de rugby de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, connue mondialement pour sa dominance dans ce sport.

Édition limitée à 1 181 pièces : Chaque montre symbolise un des joueurs ayant porté le maillot des All Blacks.

Prix de vente conseillé de 5 925 €.

Caractéristiques techniques et design

La Tudor Black Bay Chrono Dark se distingue par son design audacieux et ses caractéristiques adaptées aux défis les plus exigeants :

Boîtier de 41 mm en acier mat noir, obtenue par Physical Vapor Deposition (PVD) , une technique avancée qui assure une finition durable sans écaillage.

Couronne, cadran et bracelet en noir intégral, accentuant son allure mystérieuse et robuste.

Mouvement certifié COSC pour une précision inégalée.

Étanche jusqu'à 200 mètres, parfait pour la natation et les sports nautiques.

Fonctions chronographe et date instantanée, pour une utilité maximale dans toutes les situations.

Un partenariat global

Tudor n'est pas seulement un créateur de montres de luxe, mais un acteur majeur dans le monde du rugby :

Partenaire officiel de l'équipe des All Blacks, reflétant les valeurs de persévérance et de précision.

Chronométreur officiel de la Coupe du Monde de Rugby, une preuve de son engagement dans l'excellence sportive.

Résistance et prestige

La Black Bay Chrono Dark est conçue pour résister aux conditions les plus rudes, une qualité attestée par les joueurs eux-mêmes :

Portée par Beauden Barrett, élu meilleur joueur de rugby du monde en 2016 et 2017, qui a personnellement réservé la montre numéro 1115.

Un choix prisé par les amateurs de montres et les passionnés de rugby du monde entier.

Choix de style

En plus de la Black Bay Chrono Dark, Tudor propose également le modèle en acier classique :

Prix de vente conseillé de 5 100 €.

Une option élégante pour ceux qui préfèrent un look plus traditionnel sans renoncer à la robustesse et à la fonctionnalité.

Que vous soyez un fan inconditionnel du rugby ou un connaisseur de montres raffinées, la Tudor Black Bay Chrono Dark offre une combinaison parfaite de design audacieux, de fonctionnalités avancées et d'un hommage significatif à l'une des équipes les plus légendaires du rugby. C'est plus qu'une montre, c'est un morceau d'histoire sportive à votre poignet.

Ne manquez pas l'occasion de posséder un morceau de l'excellence des All Blacks, encapsulé dans une montre faite pour durer.