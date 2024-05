OMEGA dévoile de nouveaux cadrans météorites pour sa collection Constellation

L'horloger suisse OMEGA enrichit sa mythique collection Constellation avec des cadrans en météorite Muonionalusta, ajoutant une dimension céleste à ces garde-temps d'exception.

Une collection étoilée se pare de météorite

La collection Constellation d'OMEGA, reconnue pour son élégance intemporelle et sa précision exemplaire, accueille une innovation sidérale avec l'introduction de cadrans en météorite Muonionalusta. Chaque cadran, taillé dans ce matériau vieux de plus de 4,5 milliards d'années, présente un motif unique, garantissant que chaque montre est une pièce unique. Les nouveaux modèles sont disponibles dans une gamme variée de dimensions allant de 25 mm à 41 mm.

Le choix des matériaux pour le boîtier et la lunette est tout aussi prestigieux, avec des options en acier inoxydable, en or jaune 18 carats et en or Sedna™ 18 carats. Les finitions bicolores viennent également compléter cette palette luxueuse. La fusion entre les matériaux traditionnels et extraterrestres confère à ces montres une allure sophistiquée qui traverse le temps et l'espace.

Détails techniques et esthétiques

Mouvements innovants : Les modèles de 25 mm et 28 mm abritent le calibre maison OMEGA 4061, tandis que ceux de 29 mm et 41 mm sont équipés du calibre Co-Axial Master Chronometer Calibre 8900 certifié METAS.

: Les modèles de 25 mm et 28 mm abritent le calibre maison OMEGA 4061, tandis que ceux de 29 mm et 41 mm sont équipés du calibre Co-Axial Master Chronometer Calibre 8900 certifié METAS. Design distinctif: La version 29 mm se distingue par un guichet circulaire pour la date situé à 6 heures ainsi qu'un fond transparent. Le modèle de 41 mm arbore quant à lui un guichet de date légèrement trapézoïdal et des appliques en forme de griffes polies, sans oublier les chiffres romains gravés sur la lunette.

Les montres plus petites portent sur leur fond un médaillon représentant l'Observatoire Constellation, symbole historique de la marque lié à l'exploration spatiale. Ces détails rendent hommage tant à l'inspiration stellaire de la collection qu'à son héritage exceptionnel.

Variété des modèles et disponibilité

Ce nouvel assortiment propose 20 modèles différents, offrant ainsi un large choix pour satisfaire les goûts variés des amateurs d'horlogerie. Que ce soit par leur taille ou par leurs combinaisons de couleurs et matériaux, il y a un modèle Constellation pour chaque poignet.

Côté tarification, les prix varient considérablement selon le modèle choisi, allant approximativement de 7 000 € à 35 000 €. Ces nouvelles créations horlogères sont dès maintenant disponibles pour les passionnés désireux d'enrichir leur collection ou simplement d'acquérir une montre au charme astral indéniable. Les intéressés peuvent effectuer leurs demandes via le site officiel d'OMEGA ou chez les distributeurs agréés.