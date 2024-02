G-SHOCK révolutionne sa gamme avec trois nouvelles références G-STEEL GST-B600

L'innovation horlogère au service de la robustesse : G-SHOCK lance trois nouveaux modèles G-STEEL GST-B600

Une esthétique repensée pour une polyvalence accrue

Avec une présence incontestée depuis 1983 dans l'univers des montres, la marque japonaise G-SHOCK continue de séduire par ses créations à la fois durables et adaptées à tous les styles de vie. La nouvelle série G-STEEL GST-B600 démontre une fois de plus l'engagement de la marque vers l'innovation et le design fonctionnel. Ces nouveaux modèles se distinguent par leur construction plus fine et légère, faisant d'eux les pièces les plus compactes de la collection G-STEEL jusqu'à présent.

Les dimensions du boîtier, qui s'affinent à 42,3 mm de diamètre et 11,4 mm d'épaisseur, accompagnées d'un poids plume de 60 grammes pour le modèle avec bracelet en caoutchouc et 135 grammes pour celui entièrement métallique, témoignent de cette évolution. Ces caractéristiques permettent aux montres GST-B600 non seulement d'être plus discrètes sous un poignet habillé mais également d'offrir un confort optimal au quotidien.

Fonctionnalités avancées et connectivité

Affichage analogique-numérique sophistiqué

Synchronisation de l'heure via Bluetooth

Mouvement solaire quartz pour une autonomie accrue

Ce n'est pas seulement leur taille qui rend ces nouvelles montres G-SHOCK exceptionnelles. Elles intègrent également une multitude de fonctions modernes, comme un affichage analogique-numérique, capable de fournir une précision irréprochable. Grâce à leur connectivité Bluetooth, ces garde-temps offrent la possibilité d'une synchronisation automatique via smartphone, assurant ainsi une exactitude sans faille peu importe le fuseau horaire.

L'autonomie des montres est garantie par un mouvement solaire quartz innovant, éliminant ainsi le besoin fréquent de remplacement des piles. Ces caractéristiques high-tech confirment l'engagement de G-SHOCK envers des produits alliant tradition horlogère et avancées technologiques contemporaines.

Des cadrans audacieux et des finitions remarquables

Côté esthétique, les trois variations du modèle GST-B600 se parent chacune d'un visage distinct – noir profond ou indigo intense – rehaussé par des index argentés saisissants. Pour accentuer leur identité visuelle, le nom G-SHOCK apparaît en blanc éclatant ou en rouge sur le cadran noir, tandis que le cadran indigo arbore un vert néon audacieux.

Avec un prix débutant autour de 279 euros, ces nouveautés sont prévues pour une sortie imminente au Japon et devraient rejoindre prochainement le marché européen. Les amateurs d'horlogerie sportive et technique y trouveront sans aucun doute un allié précieux pour leurs activités quotidiennes comme pour leurs aventures les plus extrêmes.