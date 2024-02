Marina 2.0 : Quand la montre de plongée se transforme en bijou d’aventures

Plongée dans l'univers de la montre Abingdon Co. Marina 2.0, une innovation horlogère conçue pour les femmes d'action

L'Origine d'une Montre Pas Comme Les Autres

Fondée par l'aviatrice, plongeuse et pilote de course Abingdon Mullin en 2006, Abingdon Co. s'est démarquée dans le monde de l'horlogerie en créant des montres-outils taillées pour l'aventure et spécialement conçues pour les femmes. Ces garde-temps répondent à un besoin précis : accompagner les femmes actives dans leurs exploits professionnels et personnels, notamment dans des sphères souvent dominées par les hommes telles que l'aviation, le sport ou encore le milieu militaire.

Cette année, nous avons eu le privilège de tester la nouvelle version de leur montre de plongée phare : la Marina 2.0. Révisée grâce aux retours des membres de The Crew – la communauté des utilisatrices d'Abingdon – cette montre se distingue par son design fonctionnel et ses caractéristiques techniques adaptées à un public exigeant.

Un Design Rafraîchissant et Fonctionnel

Couleur Vert Caraïbes évoquant les décors tropicaux

Cadran en nacre et insert de lunette en aluminium assortis

Boîtier en titane sablé non réfléchissant

J'ai choisi d'examiner le modèle Caribbean Green, qui séduit immédiatement par sa nuance verte rafraîchissante rappelant les paradis tropicaux. L'association du vert vif du cadran en nacre et de la lunette avec le gris mat du boîtier en titane offre un contraste esthétique particulièrement réussi.

L'utilisation du titane sablé a été dictée par les préférences des clientes recherchant une alternative moins réfléchissante que l'acier inoxydable utilisé auparavant. Non seulement ce choix matériel confère à la montre un aspect contemporain, mais il contribue également à sa légèreté.

Confort et Ergonomie au Poignet

Diamètre de 40mm avec une épaisseur de 12.5mm

Légèreté due au titane, offrant un port agréable même pour un gabarit imposant

Bracelet en titane avec maillons amovibles et système d'expansion pour combinaison de plongée

Avec ses dimensions généreuses, la Marina 2.0 aurait pu s'avérer pesante au poignet ; il n'en est rien grâce au titane qui allège sensiblement son poids sans compromettre sa robustesse ni son confort. Le bracelet, également en titane, assure un ajustement parfait grâce à ses maillons détachables et son fermoir extensible adapté aux activités subaquatiques.

L'ergonomie n'est pas en reste avec une lunette crantée facilement manipulable et une couronne aisément réglable pour piloter la fonctionnalité du temps universel.

Fonctionnalités Dédiées aux Aventurières Modernes

Lunette externe pour le calcul du temps de plongée

Bague interne tournante affichant le temps universel contrôlable via la couronne à 2 heures

La Marina 2.0 ne se contente pas d'être étanche jusqu'à environ 200 mètres (660 pieds), elle s'équipe aussi d'un anneau interne rotatif permettant de lire l'heure dans différents fuseaux horaires – idéal pour celles qui voyagent fréquemment ou ont des proches dispersés à travers le globe.