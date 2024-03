Les 10 montres Rolex les plus emblématiques de l’histoire

Découvrez les montres qui ont marqué l'histoire et défini la marque Rolex, du Submariner à la Day-Date.

L'Oyster (1926)

Lancée en 1926, l'Oyster est la première montre étanche, une révolution dans le monde de l'horlogerie. Grâce à son fond vissé, sa couronne vissée et son verre vissé, l'Oyster a établi les fondements des montres de plongée modernes. Sa démonstration dans un aquarium chez Selfridges à Londres a marqué les esprits, tout comme la traversée de la Manche par Mercedes Gleitz, poignet équipé d'une Oyster.

Le Datejust (1945)

Introduit en 1945, le Datejust se distingue par son mécanisme de date changeant à minuit avec une précision remarquable. Reconnu pour son design intemporel, le Datejust a su évoluer en conservant son allure iconique, notamment avec son célèbre cyclope sur la date. Il représente l'équilibre parfait entre innovation technique, robustesse et style éternel.

L'Oyster Perpetual (1950)

L'Oyster Perpetual, avec son mécanisme de remontage automatique breveté en 1931 et introduit sur le marché en 1950, symbolise l'innovation et la qualité Rolex. Son surnom de « bubbleback », dû à son dos bombé, reflète la profondeur nécessaire pour accueillir le mécanisme automatique, une caractéristique essentielle de l'horlogerie moderne.

Le Submariner (1953)

Depuis 1953, le Submariner incarne la montre de plongée par excellence, avec son boîtier étanche et son cadran lisible sous l'eau. Sa lunette tournante permet de mesurer le temps de plongée, une fonction essentielle pour les plongeurs. Le Submariner a su traverser les époques, devenant un symbole de robustesse et de fiabilité.

Le GMT-Master (1954)

Conçu à la demande de Pan American Airways, le GMT-Master permet aux pilotes de gérer plusieurs fuseaux horaires, une prouesse technique pour l'époque. Son design, comprenant une aiguille 24 heures et une lunette bicolore, en fait une montre prisée des voyageurs et des professionnels de l'aviation.

Le Milgauss (1956)

Le Milgauss, capable de résister à des champs magnétiques jusqu'à 1 000 gauss, témoigne de l'engagement de Rolex envers la précision dans les environnements les plus exigeants. Bien qu'il soit moins connu, le Milgauss reste une prouesse technique, soulignant l'expertise de Rolex dans l'innovation horlogère.

Le Daytona (1963)

Associé au célèbre circuit de Daytona en Floride, le Daytona est devenu légendaire dans le monde de la course automobile. Avec son chronographe précis et son design emblématique, le Daytona symbolise la quête de performance et de perfection, caractéristiques clés de la marque Rolex.

Le Day-Date (1965)

Le Day-Date, souvent surnommé « Le Président », est la première montre étanche et automatique à afficher la date et le jour de la semaine en entier. Porté par des dirigeants du monde entier, le Day-Date incarne le luxe et le statut, tout en reflétant l'innovation continue de Rolex.

Le Sea-Dweller (1967)

Conçu pour les plongées profondes, le Sea-Dweller peut résister à une pression extrême, une caractéristique qui le distingue du Submariner. Son évolution au fil des ans, avec une résistance à des profondeurs toujours plus importantes, témoigne de l'engagement de Rolex envers la recherche océanographique.

Le Sky-Dweller (2012)

Le Sky-Dweller est un garde-temps complexe, offrant un calendrier annuel intelligent et un second fuseau horaire. Son système de réglage innovant, utilisant la rotation de la lunette, représente une avancée significative dans la facilité d'utilisation des complications horlogères. Le Sky-Dweller est une preuve de la capacité de Rolex à innover tout en restant fidèle à son héritage.

Ces modèles emblématiques soulignent le rôle de Rolex comme pionnier dans l'horlogerie industrielle, combinant innovation technique, style intemporel et fonctionnalité. Chaque montre reflète l'esprit d'aventure et d'exploration qui caractérise la marque, consolidant ainsi son statut de légende dans l'univers de l'horlogerie.