Découvrez la révolution horlogère : la montre « Monday » de Renaud Tixier

Plongez au cœur d'une collaboration horlogère d'exception entre Dominique Renaud et Julien Tixier, deux génies qui redéfinissent les fondements de la montre mécanique avec leur nouvelle création : la montre « Monday ».

Un duo d'innovateurs au parcours remarquable

La rencontre entre Dominique Renaud, figure emblématique de l'horlogerie moderne, et Julien Tixier, talentueux horloger de 30 ans, marque le début d'une ère nouvelle dans l'univers des montres mécaniques. Dominique Renaud, connu pour avoir cofondé Renaud & Papi, a révolutionné le domaine avec des complications horlogères avant-gardistes. Julien Tixier, quant à lui, a démontré un talent et une passion pour l'horlogerie dès son plus jeune âge, affirmés par des formations prestigieuses et des créations audacieuses.

Formation et premiers pas de Julien Tixier dans l'horlogerie.

Le parcours de Dominique Renaud, de Renaud & Papi à Dominique Renaud SA.

La naissance de Renaud Tixier

Leur collaboration, initialement fondée sur l'échange et le partage de connaissances, a rapidement évolué vers la création de Renaud Tixier, une entreprise dédiée à l'innovation horlogère. Situé à Nyon, près de Genève, l'atelier Renaud Tixier s'est rapidement développé, réunissant une équipe de passionnés, dont Michel Nieto et Jean-Luc Errant, pour donner vie à des créations uniques.

L'objectif de Renaud Tixier : repenser la montre mécanique.

Le rôle clé des membres de l'équipe dans la réalisation des ambitions de l'entreprise.

« Monday », une prouesse technique

Le premier chef-d'œuvre de Renaud Tixier, la montre « Monday », incarne une avancée majeure dans le domaine des systèmes à micro-rotor. Cette montre à remontage automatique se distingue par son efficacité énergétique et son esthétique raffinée, grâce à un micro-rotor en or intégrant un volant en platine, une innovation permettant une meilleure répartition de l'inertie et un remontage plus efficace.

Les avantages du micro-rotor par rapport au rotor traditionnel.

La solution innovante apportée par le volant en platine au centre du micro-rotor.

Un design et une finition sans compromis

La montre « Monday » séduit également par son design complexe et ses finitions d'exception. Le mouvement, visible à travers un cadran élégamment conçu, offre un spectacle fascinant, alliant parties bien définies et détails minutieux. Les ponts, les roues et le barillet sont finement travaillés, offrant une profondeur visuelle remarquable.

La complexité visuelle du mouvement et l'élégance du pont de balancier.

Les finitions variées, soulignant la qualité exceptionnelle de la montre.

Une esthétique épurée et des matériaux nobles

Au-delà de ses prouesses techniques, la montre « Monday » brille par son esthétique sobre et ses matériaux de choix. Disponible en or blanc ou rose, son boîtier de 40,8mm par 11mm allie élégance et confort. Le cadran, proposé en gris ardoise ou argent, complète parfaitement l'ensemble, marqué par des aiguilles en forme d'épée et des index appliqués.

Les caractéristiques esthétiques de la montre « Monday ».

Le choix des matériaux et le soin apporté aux finitions.

Un prix justifié par l'excellence

Proposée à un prix de 83 300 euros, la montre « Monday » de Renaud Tixier représente un investissement significatif, justifié par l'innovation, la qualité et l'exclusivité qu'elle offre. Avec une production limitée à 62 pièces par an, cette montre n'est pas seulement un objet de précision mais aussi une œuvre d'art, témoignant du génie et de la passion de ses créateurs.

Le positionnement tarifaire de la montre « Monday ».

L'exclusivité et l'artisanat comme justifications du prix.

La montre « Monday » de Renaud Tixier est bien plus qu'une simple montre ; c'est une révolution dans le monde de l'horlogerie, une fusion entre art, technique et innovation. Elle représente le fruit d'une collaboration unique entre deux maîtres horlogers, une invitation à redécouvrir le temps avec élégance et précision. Dans un secteur souvent marqué par la tradition, « Monday » apporte une bouffée d'air frais, prouvant que l'innovation et l'excellence peuvent redéfinir les standards de l'horlogerie de luxe.