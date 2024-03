Le Régulateur Tourbillon Louis Erard x Alain Silberstein Black dévoile une nouvelle collaboration

La collaboration entre la marque horlogère et le designer Alain Silberstein, qui travaille ensemble depuis 2019, prend une nouvelle dimension avec la présentation du Régulateur Tourbillon.

Alain Silberstein n'avait pas eu l'occasion de créer une montre équipée d'un tourbillon depuis plus d'une décennie. Son amitié avec Manuel Emch, PDG et directeur artistique de Louis Erard, a rendu ce retour possible.

Un design et une ingénierie d'exception

Le Louis Erard x Alain Silberstein Régulateur Tourbillon Black, d'une largeur de 22.70 mm, abrite un tourbillon suisse et est disponible en édition limitée de 78 pièces au prix de 15 900 €.

Avec son mécanisme Tourbillon régulateur à remontage manuel, la montre est dotée du calibre BCP T02 et d'une réserve de marche de 100 heures. Son boîtier est fabriqué en titane de grade 2 microbillé et en titane de grade 5 poli. Le mouvement est visible à travers le fond transparent du boîtier, et la montre est résistante à l'eau jusqu'à une pression de 10 bars (100 m/330 ft).

Une signature esthétique unique

La couronne signature d'Alain Silberstein, laquée rouge, est visible sur la pièce, ainsi que le symbole de Louis Erard. Le cadran est en noir mat avec un compteur argenté à 12 heures, tandis que les aiguilles sont les signatures d'Alain Silberstein : une aiguille des heures laquée rouge, une aiguille des minutes laquée bleue et une aiguille des secondes laquée jaune.

Le bracelet en nylon noir et en titane de grade 2 microbillé est doté d'un système de fermeture à crochet et boucle pour un ajustement rapide.

Cette collaboration entre Louis Erard et Alain Silberstein symbolise une fusion parfaite entre l'art horloger suisse et le design contemporain, offrant une pièce d'exception aux amateurs de montres.