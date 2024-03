Carl Suchy & Söhne enrichit la collection Belvedere avec un nouveau modèle

Après le lancement de la Belvedere lors de l'événement Time to Watches l'année dernière, la marque présente une nouvelle phase de la collection : la Belvedere Midnight.

Carl Suchy & Söhne dévoile la Belvedere Midnight, décrite comme « une montre-bracelet de luxe sportive et élégante », qui s'inscrit dans le design de la marque viennoise.

Un design raffiné et fonctionnel

La Belvedere Midnight de Carl Suchy & Söhne arbore un thème noir, rehaussé par l'éclat d'un revêtement DLC résistant et d'une lunette cannelée. Avec son aiguille des secondes dorée qui brille de détails et de fonctionnalité, cette montre présente également un affichage de date unique, caractéristique de toutes les montres Belvedere.

La fenêtre de date mobile, qui avance jour après jour, garantit non seulement une excellente lisibilité, mais ajoute également une dynamique au cadran.

Précision et esthétique

Le mouvement automatique CSS201, créé spécialement pour la collection Belvedere par le maître horloger suisse Marc Jenni sur la base du Dubois Depraz DB90000, assure une tenue de l'heure précise. Le rotor est plaqué or et présente une micro gravure du palais Belvedere et de ses jardins.

Avec son boîtier en acier noir de 40,8 mm de diamètre, la montre est également résistante à l'eau jusqu'à 100 mètres et est équipée d'un bracelet en caoutchouc.

Elle dispose d'aiguilles pour les heures, les minutes et les secondes au centre, ainsi qu'une fenêtre de date mobile et un fond de boîtier ouvert permettant d'admirer le mouvement.

Cette nouvelle phase de la collection Belvedere par Carl Suchy & Söhne symbolise l'alliance parfaite entre sportivité, élégance et précision horlogère, destinée aux amateurs de montres qui apprécient à la fois le design et la fonctionnalité.