Video : La Moonswatch Snoopy provoque des « émeutes » malgré l’ouverture anticipée des boutiques pour des « préoccupations sécuritaires »

Le seul magasin Swatch de Dubaï lançant la Moonswatch Snoopy ouvre quatre heures plus tôt pour éviter une cohue et se vend instantanément.

C'était fini avant même que cela ne commence.

La ‘Snoopy' Moonswatch a disparu des étagères aujourd'hui, quatre heures avant l'ouverture officielle des magasins.

Seulement 20 pièces étaient disponibles au Mall of the Emirates, l'un des plus grands centres commerciaux de luxe de Dubaï et le seul détaillant de la ville de la Mission to MoonPhase Snoopy Moonswatch lancée aujourd'hui.

La succursale du MOE, censée ouvrir à 10h, a vu les 20 pièces disparaître dès 6h20 du matin, selon les employés et les clients interrogés par WatchPro.

Le magasin était entouré de sécurité en gilets haute visibilité et a ouvert tôt en raison de « préoccupations sécuritaires », a déclaré un employé. Au plus fort de l'affluence, 200 personnes se pressaient devant la petite devanture, ont indiqué les agents de sécurité à WatchPro.

Des préoccupations sécuritaires justifiées

Les préoccupations sécuritaires peuvent être justifiées. La vidéo ci-dessous montre WatchPro piégé à l'intérieur du magasin Swatch du MOE en 2022 lors du lancement des premières pièces Omega x Swatch. La police a dû escorter Josh Corder de WatchPro hors du magasin.

Dates de réapprovisionnement incertaines

« Nous ne savons pas quand elles [les pièces Mission to Moonphase] seront réapprovisionnées, cela se produira une fois par mois », a déclaré un employé de Swatch à WatchPro. Pour aggraver les choses, le jour légendaire de ce réapprovisionnement, Swatch ouvrira à nouveau tôt, a déclaré le même employé, rendant l'obtention de la Snoopy Bioceramic pratiquement impossible si cela se produit.

Les 20 chanceux pourraient bien être des personnes ayant des liens étroits avec le cercle intérieur de Dubaï qui n'ont jamais mis les pieds dans le magasin.

En guise de consolation, le magasin Swatch de Dubaï avait en stock toutes les autres Swatch Omega et Blancpain (à l'exception de Moonshine), qui il y a quelques mois encore, faisaient faire la queue aux gens dans le froid à travers le monde.

À 7h45, le magasin avait fermé et tout le monde était parti.

« Les gens se battaient », a déclaré le client Shaun à WatchPro, qui était là depuis 6h. « Les gens étaient vraiment en colère. » Il a partagé la vidéo ci-dessous avec WatchPro, montrant un client criant sur la sécurité.

Il y aura sûrement des émeutes similaires à travers le globe aujourd'hui.