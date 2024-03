Les nouvelles merveilles de Louis Erard : Élégance et savoir-faire avec l’Excellence Petite Seconde Guilloché

Dans le monde de l'horlogerie traditionnelle, le guilloché est une forme d'art décoratif à la fois exquis et complexe. Louis Erard, marque suisse indépendante, nous dévoile deux variantes en acier de son modèle Excellence Petite Seconde Guilloché, alliant esthétique raffinée et précision technique.

Un art décoratif ancestral

Le guilloché, caractérisé par des motifs précis et répétitifs gravés sur le cadran métallique ou en émail, n'est pas seulement un plaisir visuel. Il ajoute une profondeur et une dimension au visage de la montre tout en améliorant le contraste.

Cette technique de décoration sublime la tradition horlogère.

La nouvelle collection Excellence Petite Seconde Guilloché

Louis Erard enrichit sa collection Excellence Petite Seconde avec deux nouvelles versions en acier, l'une avec un cadran bleu et l'autre avec un cadran noir. Ces montres sont le fruit d'une redéfinition en 2020, symbolisant l'entrée de gamme de la ligne Excellence de la marque.

Chaque montre présente un cadran en quatre parties, avec un motif central rayonnant captivant.

Le cercle horaire anthracite emploie un motif panier, offrant une texture raffinée.

Des nuances et dimensions pour tous les goûts

La version anthracite-bleue affiche un diamètre de 39 mm, tandis que l'exécution anthracite-noire séduira ceux qui préfèrent une montre de plus grande taille, avec ses 42 mm de largeur. Les deux modèles sont animés par le calibre automatique Sellita SW261-1, visible à travers le fond de boîte en saphir.

Ces créations répondent aux attentes des amateurs de montres recherchant finesse et élégance.

Une accessibilité réfléchie

Le positionnement tarifaire de ces deux versions de l'Excellence Petite Seconde Guilloché est fixé à 2 300 CHF, soit environ 2 600 $ selon le taux de change actuel. Ce prix reflète l'engagement de Louis Erard envers l'accessibilité sans compromis sur la qualité ou le design.

Un investissement judicieux pour une pièce horlogère dotée d'un riche héritage artistique.

La série Excellence Petite Seconde Guilloché de Louis Erard illustre parfaitement l'alliance entre l'artisanat traditionnel et une esthétique contemporaine. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps; elles sont des œuvres d'art portables, témoins de l'expertise et de la passion qui animent la haute horlogerie suisse. Louis Erard continue de séduire les connaisseurs avec ces pièces exceptionnelles, démontrant que le vrai luxe réside dans les détails et la précision de l'exécution.