Les meilleures montres intelligentes pour enfants

Si vous ne souhaitez pas donner de smartphone à votre enfant mais souhaitez tout de même qu'il puisse communiquer tout en gagnant en indépendance, il existe des options.

Après avoir testé 14 montres intelligentes pour enfants avec nos propres préadolescents et adolescents, nous avons sélectionné quelques modèles à recommander. Ces gadgets gagnent en popularité alors que les parents réfléchissent aux avantages de retarder le premier smartphone de leur enfant, surtout face aux inquiétudes croissantes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes.

Nos recommandations

Notre choix pour les plus jeunes

Verizon Gizmo Watch 3

Cette montre pour enfants permet des appels vocaux et vidéo ainsi que des textos limités, et vous offre la possibilité de suivre la localisation de votre enfant.

Notre choix pour les plus âgés

Apple Watch SE GPS + Cellular

Cette montre est la plus polyvalente et la plus facile à utiliser parmi celles que nous avons testées, mais elle est relativement chère et disponible uniquement pour les utilisateurs d'iPhone.

Ce que nous avons pris en compte

La communication : Les enfants et leurs contacts désignés doivent pouvoir s'appeler, envoyer des textos et laisser des messages vocaux de manière fiable.

: Les enfants et leurs contacts désignés doivent pouvoir s'appeler, envoyer des textos et laisser des messages vocaux de manière fiable. Le suivi de localisation : Pour la tranquillité d'esprit, nous avons apprécié la possibilité de suivre avec précision la localisation de l'enfant sur une carte.

: Pour la tranquillité d'esprit, nous avons apprécié la possibilité de suivre avec précision la localisation de l'enfant sur une carte. Les distractions : L'objectif d'une montre intelligente est souvent de minimiser les distractions. Les jeux et l'accès aux réseaux sociaux devraient être limités.

: L'objectif d'une montre intelligente est souvent de minimiser les distractions. Les jeux et l'accès aux réseaux sociaux devraient être limités. Le mode école : La montre devrait être équipée d'un mode silencieux ou scolaire, qui désactive les applications, jeux et appels et textos non urgents.

Gizmo Watch 3

La Gizmo Watch 3 de Verizon est l'une des montres pour enfants les plus intuitives à utiliser pour les enfants et à gérer pour les adultes, et c'est également l'une des plus abordables. Cependant, son design peut paraître trop enfantin pour les plus âgés, et l'envoi de textos est plus laborieux que sur l'Apple Watch SE GPS + Cellular.

Apple Watch SE GPS + Cellular

Si votre enfant est assez responsable pour prendre soin d'un appareil coûteux, l'Apple Watch SE GPS + Cellular est la meilleure montre intelligente que nous ayons testée. Une fois configurée, c'est la plus simple et la plus flexible à utiliser, notamment grâce aux nombreuses manières d'envoyer des messages textes tout en offrant certaines fonctionnalités de contrôle parental.