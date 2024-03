Incroyable : Roger Federer fait sensation aux Oscars avec le lancement de la plus prestigieuse Rolex de 2023 !

La légende du tennis, Roger Federer, a une fois de plus marqué les esprits en affichant une élégance inégalée lors de la 96ème cérémonie des Oscars à Hollywood, vêtu d'un smoking impeccable et de lunettes de soleil. Mais ce qui a vraiment captivé l'attention, c'est son garde-temps d'exception, une montre Rolex qui pourrait bien avoir volé la vedette à cette soirée.

Une apparition remarquée

La nuit des Oscars est sans doute l'événement le plus attendu du calendrier showbiz, réunissant les plus grands acteurs du monde entier pour célébrer les meilleures productions de l'année écoulée. Toutefois, Roger Federer, reconnu comme l'un des hommes les mieux habillés du monde sportif, a réussi à attirer tous les regards avec la sortie la plus importante de Rolex en 2023.

Depuis sa retraite, le champion suisse est devenu une figure incontournable des Oscars, se distinguant chaque année par des tenues élégantes dignes de son statut d'ancien numéro 1 mondial. Et cette édition des Oscars ne déroge pas à la règle.

Une élégance classique

À son arrivée, Roger Federer a été aperçu portant un smoking blanc classique et un pantalon noir de chez Prada, assortis d'une cravate noire et de lunettes de soleil noires ; un look classique pour un gentleman intemporel.

Un garde-temps d'exception

Nicholas Gould, un passionné de montres australien, a remarqué un détail qui ne laisse pas indifférent au poignet de l'étoile suisse : la Rolex Daytona 100e Anniversaire de Le Mans.

Lancée lors de la dernière édition de Watches and Wonders, Rolex a présenté cette édition spéciale pour célébrer la 100ème édition des 24 Heures du Mans.

La Rolex Daytona se distingue par son cadran inversé « panda » avec des index blancs contrastants, un hommage aux versions vintage de la célèbre série Daytona. Présentée dans un boîtier de 40 mm de diamètre, la 100e Anniversaire arbore une lunette rotative en céramique noire qui met en avant le nombre 100 en rouge de course, et est montée sur un bracelet Oyster classique.

L'art de se démarquer avec élégance

L'importance de l'élégance discrète dans les grands événements.

Le choix des accessoires comme expression de la personnalité.

La montre, plus qu'un simple objet, un symbole de réussite et de goût.

Un symbole de prestige et d'histoire

La collaboration entre des légendes sportives et des marques de luxe est une tradition qui transcende le temps, mais l'association entre Roger Federer et Rolex s'inscrit comme un exemple parfait de cette symbiose. En arborant la Rolex Daytona 100e Anniversaire de Le Mans, Federer ne célèbre pas uniquement un partenariat avec une marque emblématique, mais il met également en lumière une pièce d'horlogerie qui incarne le prestige, la performance et l'histoire.

L'apparition de Roger Federer aux Oscars 2023, avec sa Rolex Daytona spéciale, illustre parfaitement la rencontre entre le sport de haut niveau, l'élégance et le monde de l'horlogerie de luxe. Cette montre n'est pas seulement un accessoire d'exception ; elle est le témoignage de moments historiques, tant dans l'univers du sport que dans celui de l'horlogerie.