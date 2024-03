La montre Tag Heuer en diamant de Ryan Gosling aux Oscars : Une pièce d’horlogerie exceptionnelle

La scène des Oscars a brillé d'un éclat particulier cette année, et ce, grâce à un accessoire remarquable : la montre Tag Heuer portée par Ryan Gosling. Découvrez comment cette pièce d'horlogerie exceptionnelle a volé la vedette lors de la cérémonie la plus glamour d'Hollywood.

Un choix cornélien parmi les montres Tag Heuer

La soirée des Oscars n'est pas seulement un rendez-vous pour les passionnés du cinéma, mais aussi pour les amateurs d'horlogerie de luxe. Ryan Gosling, ambassadeur de la marque Tag Heuer, s'est retrouvé face à un choix délicat : quelle montre Tag Heuer porter pour cette grande occasion ? L'acteur n'était pas à court d'options, loin de là.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ☆ Ryan Gosling ☆ (@rryan_ggosling)

Au cours de l'année 2023, il a arboré pas moins de trois montres Tag Heuer d'exception dans le film qui a marqué l'année, chacune portée avec une démesure assumée. Ces modèles vintage rares incluaient un modèle de 1971 en or 18 carats, une Carrera de référence 110.515 de 1974 au boîtier en acier plaqué or, et une 2448 NT Carrera, plus sobre mais tout aussi impressionnante.

Les joyaux de la couronne Tag Heuer

Le modèle de 1971, référence 1158 CHN, est particulièrement célèbre pour ses cadrans champagne et ses sous-cadrans noirs, un hommage aux célébrités de la Formule 1 de l'époque.

La Carrera de 1974 se distingue par son boîtier unique et son cadran sunburst, orné de rayures de Genève , conférant à la montre un charme vintage indéniable.

, conférant à la montre un charme vintage indéniable. La 2448 NT Carrera, quant à elle, mise sur l'élégance avec son cadran noir et son bracelet en cuir noir, inspirée d'un modèle de 1963.

Une surprise de taille pour la soirée des Oscars

Alors que tous les regards étaient tournés vers Ryan Gosling, l'acteur a créé la surprise en dévoilant le modèle choisi pour l'occasion. Contrairement aux attentes, il a opté pour une pièce sur mesure, démontrant son amour pour l'originalité et le luxe discret. Cette montre, une variante personnalisée du modèle 1158 CHN, était agrémentée d'un bracelet milanais en or, spécialement conçu pour l'acteur, faisant de lui le centre d'attention de la soirée.

En plus de cette pièce exceptionnelle, Ryan Gosling a également été aperçu portant différents modèles contemporains de Tag Heuer, notamment une nouvelle Carrera Date avec un cadran rose Barbie, lors de ses obligations promotionnelles pour le film.

L'éclat de Ryan Gosling aux Oscars

La présence de Ryan Gosling aux Oscars, parée de sa montre Tag Heuer en diamant, n'a pas seulement été un hommage au film Barbie, mais aussi une démonstration éclatante de son style impeccable. L'acteur a su combiner élégance et originalité, prouvant une fois de plus que les accessoires jouent un rôle crucial dans la construction d'une image publique réussie.

Cette montre, bien plus qu'un simple objet de luxe, symbolise la fusion entre le cinéma, la mode et l'horlogerie de précision. Elle représente également un adieu mémorable au personnage de Ken, incarné par Gosling, marquant ainsi la fin d'une ère dans l'univers de Barbie.

En choisissant de porter une montre Tag Heuer aussi unique aux Oscars, Ryan Gosling a non seulement rendu hommage à son rôle dans Barbie mais a également mis en lumière l'importance de l'horlogerie de luxe dans le monde du cinéma. Sa montre, symbole d'élégance et d'exclusivité, restera gravée dans les annales comme l'un des moments les plus iconiques de la cérémonie des Oscars 2024. Sans aucun doute, l'acteur a su capturer l'essence du glamour hollywoodien, prouvant que le choix d'une montre peut véritablement faire toute la différence sur le tapis rouge.