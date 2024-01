Blancpain réinvente la montre Villeret Traditional Chinese Calendar avec un nouveau design

La célèbre Maison d'horlogerie Blancpain dévoile une édition limitée de sa montre Villeret Traditional Chinese Calendar pour célébrer l'année du Dragon.

La Villeret Traditional Chinese Calendar fête ses 12 ans

L'année 2012 a marqué la première mondiale de la montre Villeret Traditional Chinese Calendar de Blancpain, un modèle complexe intégrant une complication de phase de lune ainsi que des calendriers chinois et grégorien. Ayant atteint les 12 ans depuis le début de cette série, cette nouvelle édition marque également le début d'un nouveau cycle pour le zodiaque chinois.

Ainsi, la montre se pare de nouvelles fonctionnalités et d'un design repensé, dont un symbole du zodiaque actualisé situé sous le repère des 12 heures. Mesurant 45,2 mm de diamètre, la montre est habillée d'un boîtier en or rouge 18 carats.

Un cadran en émail Grand Feu vert luxueux

Le cadran en émail Grand Feu entièrement cuit présente une somptueuse teinte verte qui contraste magnifiquement avec les ornements en or rouge et blanc. Cette couleur vive apporte une touche d'élégance et de raffinement au garde-temps.

Son fond transparent offre une vue imprenable sur son calibre 3638 extrêmement complexe. Composé de 464 composants et d'une complexité comparable à celle d'une répétition minutes, le mouvement est doté d'une impressionnante réserve de marche de 7 jours.

Un motif de dragon gravé sur le rotor en or rouge

Sur le calibre, on trouve un motif de dragon soigneusement gravé sur le rotor en or rouge, apportant une touche raffinée qui fait référence à l'année du Dragon. Ce détail artistique témoigne du savoir-faire exceptionnel de la Maison Blancpain en matière de gravure et d'horlogerie.

Diamètre : 45,2 mm

Boîtier en or rouge 18 carats

Cadran en émail Grand Feu vert

Calibre 3638 avec réserve de marche de 7 jours

Motif de dragon gravé sur le rotor en or rouge

Une édition limitée pour les amateurs d'horlogerie haut de gamme

Vendue au prix de 72 400 dollars américains, la Villeret Traditional Chinese Calendar Year of the Dragon sera produite en série limitée à seulement 50 exemplaires. Cette montre exclusive s'adresse aux collectionneurs et aux passionnés d'horlogerie souhaitant acquérir un garde-temps unique alliant tradition et modernité.

Pour connaître la disponibilité de cette montre, il est possible de consulter le site officiel de Blancpain. La marque offre également une vaste gamme d'autres modèles haut de gamme pour les amateurs d'horlogerie à la recherche de montres d'exception.

Blancpain, une Maison d'horlogerie reconnue pour son savoir-faire

Fondée en 1735 par Jehan-Jacques Blancpain, la Maison d'horlogerie suisse est considérée comme l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses au monde. Depuis sa création, Blancpain s'est toujours attachée à préserver et enrichir son héritage horloger tout en développant de nouvelles innovations technologiques.

Avec cette nouvelle édition limitée de la Villeret Traditional Chinese Calendar Year of the Dragon, Blancpain confirme une fois de plus sa position de leader dans le domaine de l'horlogerie haut de gamme et perpétue son engagement envers l'excellence et le raffinement.