Grand Seiko présente une vue aérienne de Ginza sur l’édition limitée SBGH317

Grand Seiko dévoile un nouveau garde-temps en édition limitée, la SBGH317, inspirée par une vue aérienne du célèbre quartier de Ginza à Tokyo. Cette montre exclusive ne sera disponible qu'en seulement 530 exemplaires et uniquement dans les boutiques Grand Seiko de Ginza.

Une montre inspirée par le quartier prestigieux de Ginza

Grand Seiko est connu pour ses montres en édition limitée dédiées à certaines régions, allant de l'Amérique du Nord et de l'Europe aux sorties exclusives en Asie. Cependant, la dernière offre de la marque japonaise prend une tournure encore plus exclusive, car elle est à la fois dédiée et limitée à ses boutiques situées à Ginza.

Ginza étant l'un des quartiers les plus chics et huppés de Tokyo, c'est également là que se trouvent les sièges sociaux de Grand Seiko et Seiko. Ce n'est donc pas la première fois que le fabricant de montres propose un modèle exclusif pour ce quartier. En 2022, Grand Seiko avait dévoilé la Hi-Beat SBGH297 avec un cadran bleu poudré présentant un design inspiré par le plan des rues de Ginza.

Un design élégant et raffiné pour la SBGH317

Bien que la nouvelle SBGH317 exclusive à Ginza suive le même concept que son prédécesseur de 2022, son design est nettement plus sophistiqué. Arborant une teinte bleu pâle, le cadran présente une finition soleillée et une structure en grille inspirée par une vue aérienne du plan de Ginza. Par ailleurs, la couleur douce fait écho à l'ambiance sereine que l'on peut ressentir dans le quartier pendant les crépuscules d'hiver.

La montre est dotée d'un boîtier classique 62GS avec des parties polies Zaratsu et brossées, ainsi que d'un bracelet en acier inoxydable assorti à trois maillons. Offrant 55 heures de réserve de marche, son calibre 9S86 est visible à travers son fond de boîtier ouvert en saphir spécialement gravé.

Prix et disponibilité de cette édition limitée

La SBGH317 sera commercialisée au prix de 847 000 JPY (environ 5 836 USD) et devrait sortir plus tard ce mois-ci. Comme mentionné précédemment, elle ne sera disponible qu'en un nombre limité de 530 exemplaires et exclusivement dans les boutiques Grand Seiko de Ginza. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Grand Seiko.

Les caractéristiques principales de la montre Grand Seiko SBGH317

Avec cette montre SBGH317 en édition limitée, Grand Seiko célèbre une fois de plus le quartier emblématique de Ginza et propose aux amateurs de garde-temps un design raffiné et une exclusivité exceptionnelle. Les passionnés d'horlogerie devront se rendre dans le quartier tokyoïte pour tenter d'acquérir l'une des rares pièces disponibles.