Samsung opte à nouveau pour un design carré pour la Galaxy Watch

Plus d'une décennie après le lancement de l'une de ses premières montres connectées, Samsung semble revenir à un design carré pour sa Galaxy Watch.

Un retour aux origines

Depuis 2013, date du lancement de la Samsung Galaxy Gear avec son écran Super AMOLED carré de 1,6 pouce, les amateurs de montres connectées de Samsung ont vu l'évolution de leur design. Si récemment, le design circulaire est devenu emblématique des Galaxy Watch, il semblerait que Samsung souhaite à nouveau innover.

Un design carré envisagé

Des sources indiquent que Samsung envisage de revenir à un design plus carré pour ses montres connectées, rappelant les modèles précédents tels que la Galaxy Gear, Gear 2 et Gear Live. Ces modèles, lancés il y a plus d'une décennie, ont depuis été remplacés par des designs circulaires.

Le futur des Galaxy Watch

Bien qu'il ne soit pas encore certain que ce changement vers un design carré se produira avec la série Galaxy Watch 7 à venir ou si Samsung attendra encore un an, l'idée est sérieusement considérée en interne. Ce serait un changement majeur de design après des années de modèle circulaire.

Un défi pour Samsung

Il sera intéressant de voir comment Samsung mettra en œuvre ce changement et convaincra à nouveau ses clients d'adopter ce design, après qu'ils se soient tant habitués et attachés au design circulaire des séries Galaxy Watch.