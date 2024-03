Découvrez l’édition limitée RZE X Fratello Resolute Pro ‘Contour’

La publication néerlandaise présente son édition limitée la plus abordable à ce jour.

Une collaboration horlogère pour les aventuriers

Fratello Watches, connu pour ses collaborations horlogères exclusives, lance sa dernière édition limitée en partenariat avec RZE. Le modèle RZE x Fratello Resolute Pro ‘Contour' est une montre-outil conçue pour l'aventure, alliant robustesse et style.

Des caractéristiques taillées pour l'exploration

Le boîtier de 40mm x 10.5mm en titane de grade 2, doté de cornes percées pour un changement de bracelet facile, encapsule un cadran en carbone infusé de poudre d'acier, évoquant les cartes topographiques. Le tout est monté sur un bracelet en titane avec un ajustement micro sans outil, soulignant le souci du détail et la qualité de conception.

Un mouvement fiable au cœur de l'aventure

À l'intérieur, le mouvement automatique japonais Miyota 90S5 offre une réserve de marche de 42 heures, assurant fiabilité et précision aux explorateurs modernes. Cette montre est non seulement un instrument de mesure du temps, mais aussi un compagnon d'aventure.

Un design unique et une disponibilité limitée

Le cadran en carbone, parsemé de particules d'acier, confère au modèle ‘Contour' un caractère unique, le distinguant de la concurrence ainsi que des autres modèles de RZE. Disponible en pré-commande pour une semaine à partir du 14 mars sur le site de Fratello, cette édition limitée est proposée à 679 €, un prix attractif pour une montre de cette envergure.

Caractéristiques techniques

Marque : RZE

Modèle : Resolute Pro « Contour »

Numéro de référence : 1021

Matériau du boîtier : Titane Grade 2, avec revêtement UltraHex

Cadran : Composite de fibre de carbone avec poudre d'acier

Indicateurs : Indices appliqués

Luminosité : Super-LumiNova

Résistance à l'eau : 100 mètres

Bracelet : Bracelet en titane, ajustement micro sans outil

Mouvement : Miyota 90S5

Fonctions : Heure uniquement

Réserve de marche : 42 heures

Fréquence : 28 800 alternances par heure

Joyaux : 24

Comment se procurer cette édition limitée ?

Avec une disponibilité limitée à une période de pré-commande d'une semaine, du 14 au 21 mars, et une livraison prévue dans les 4 mois suivants, cette édition limitée RZE X Fratello Resolute Pro ‘Contour' représente une opportunité exceptionnelle pour les amateurs d'horlogerie et d'aventure. Ne manquez pas cette chance unique de posséder une montre conçue pour l'exploration, à la fois fonctionnelle, durable et élégante.