Rolex dévoile discrètement une nouvelle Day-Date 40 en Or Everose pour les Oscars 2024

Un ajout inattendu à la ligne Day-Date de Rolex a été brièvement révélé lors d'une bobine vidéo liée aux Oscars de cette année.

Une révélation subtile lors d'une soirée éblouissante

Lors de la 96e cérémonie des Oscars, tenue au Dolby Theatre de Los Angeles, Rolex, partenaire cinématographique des Academy Awards, a surpris les amateurs d'horlogerie et de cinéma en dévoilant une nouvelle montre Day-Date 40 en or Everose. Cette révélation discrète, entre aperçue dans une bobine vidéo, ajoute un nouvel éclat à la prestigieuse lignée Day-Date.

Rolex et le cinéma : une relation organique

La relation entre Rolex et l'industrie cinématographique, soulignée par des apparitions emblématiques de ses montres dans de nombreux films, est célébrée chaque année par la marque à travers des montages vidéo. Cette année, un nouveau montage a été publié, attirant l'attention sur l'intégration naturelle et historique de Rolex dans le monde du cinéma.

Un nouveau joyau horloger révélé

La vidéo s'est conclue par l'apparition d'une Rolex Day-Date 40 en or Everose, arborant un cadran ombré gris rhodium. Cette montre, jusqu'alors inconnue du public et absente des configurations traditionnelles de Rolex, semble être une édition spéciale créée pour les Oscars 2024, présentant un design subtil et élégant qui s'intègre parfaitement dans la collection Day-Date.

Une édition spéciale pleine de mystère

À l'image d'apparitions surprises précédentes, telles que la Speedmaster blanche non annoncée portée par Daniel Craig, cette Day-Date spéciale oscille entre ombre et lumière, son cadran passant du gris au noir. Bien que peu d'informations soient disponibles à son sujet, son esthétique raffinée et son alignement avec les moments iconiques des Oscars en font un sujet de fascination pour les amateurs d'horlogerie.

Les lancements secrets de Rolex : une tradition en devenir ?

Après le lancement discret d'une Day-Date en l'honneur de l'Orchestre Philharmonique de Vienne et d'autres annonces surprises récentes, Rolex continue de piquer la curiosité de sa communauté. Alors que 2024 promet d'autres révélations, notamment avec l'approche de Watches & Wonders, l'anticipation autour des futures créations de Rolex ne cesse de croître.