La montre Apple Watch Ultra MicroLED pourrait finalement voir le jour : voici ce que nous savons

Malgré les rumeurs de son annulation, l'Apple Watch Ultra MicroLED est toujours d'actualité selon de nouvelles informations provenant de la chaîne d'approvisionnement. Voici un aperçu des développements récents autour de cette technologie prometteuse.

Les rumeurs d'annulation démenties

La semaine dernière, des informations suggérant que Apple avait discrètement annulé le projet de l'Apple Watch Ultra MicroLED ont émergé, semant le doute parmi les fans et les investisseurs. Cependant, des rapports récents de DigiTimes et ETNews contredisent ces affirmations, indiquant qu'Apple reste engagé dans le développement de cette montre innovante.

Changement de fournisseur en vue

La décision d'abandonner le composant LED d'OSRAM serait due à une baisse de performance, poussant Apple à chercher des alternatives. Selon ETNews, Apple aurait déjà trouvé des fournisseurs potentiels en Taiwan ou en Chine, avec AU Optronics (AUO) et PlayNitride cités comme les principaux candidats. Ces entreprises sont respectivement en phase de production de masse pour les panneaux d'affichage microLED et les puces nécessaires.

Des défis mais pas d'abandon

Ming-Chi Kuo avait mentionné que les coûts de production des microLED étaient trop élevés pour être économiquement viables pour le moment. Néanmoins, les sources de DigiTimes affirment que la situation reste conforme aux attentes et soulignent que c'est un défi typique lorsqu'Apple introduit une nouvelle technologie. Avec une montée en puissance de la production à l'avenir, ces obstacles pourraient être surmontés.

Un horizon lointain pour la microLED

Des rumeurs suggèrent que la montre microLED pourrait ne pas être lancée avant 2026, impliquant qu'Apple travaille encore sur la technologie et sa mise en œuvre. Cela confirme l'intérêt continu d'Apple pour la microLED, non seulement pour l'Apple Watch Ultra mais potentiellement pour d'autres produits, comme le casque Vision Pro évoqué par The Elec, où la microLED pourrait améliorer l'efficacité énergétique et la luminosité.

Conclusion provisoire

Bien que l'arrivée de l'Apple Watch Ultra MicroLED puisse être retardée, les derniers développements indiquent que le projet n'est pas abandonné. Apple poursuit ses efforts pour surmonter les défis technologiques et économiques, avec l'ambition de révolutionner sa gamme de produits grâce à la microLED. Il reste à voir comment Apple réussira à intégrer cette technologie tant attendue dans ses futurs appareils.