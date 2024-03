Découvrez la montre qui fusionne art français et précision suisse : une édition limitée à ne pas manquer !

Dans le monde de l'horlogerie, l'originalité et l'audace sont souvent les clés du succès et de la rareté. Frédérique Constant, en collaboration avec l'artiste français seconde/seconde/, réinvente la Slimline Moonphase Date Manufacture, créant une pièce d'exception qui marie l'art et la précision suisse. Voyons de plus près ce modèle qui a déjà conquis les cœurs et les collections.

Une collaboration artistique unique

La collaboration entre Frédérique Constant et seconde/seconde/ donne vie à une interprétation “confuse” de la Slimline Moonphase Date Manufacture, disponible en deux éditions limitées. L'approche novatrice de seconde/seconde/ se manifeste à travers des éléments visuels délibérément irréguliers et enfantins, offrant une touche de fraîcheur et d'originalité à ces montres d'exception.

– La première édition, limitée à 10 exemplaires, arbore un boîtier de 42 mm avec un verre saphir bombé anti-reflets.

– La seconde édition, en acier et limitée à 100 exemplaires, propose une interprétation décalée avec un cadran gris et des aiguilles assorties.

Caractéristiques et design singulier

Ces montres se distinguent non seulement par leur design unique mais aussi par leur qualité de fabrication. Le cadran argenté mat, les aiguilles en or rose dessinées à la main et un motif nuage sous un ciel étoilé sur le cadran des jours illustrent le talent de seconde/seconde/ à transformer une montre traditionnelle en une œuvre d'art.

– Une réserve de marche de 38 heures et une résistance à une pression de 3 bars complètent les caractéristiques techniques de ces pièces.

Un message caché plein d'humour

Le fond transparent de la boîte révèle un message ironique sur l'assemblage manuel, soulignant l'importance de l'artisanat avec une pointe d'humour : “Comment dire au monde que l'assemblage manuel est au cœur de notre manufacture ? Nous avons demandé à l'artiste seconde/seconde/. Il est allé trop loin”. Cette touche d'originalité renforce l'identité unique de la montre et la philosophie de la marque.

Investissement et disponibilité

Affichées au prix de 3 295 euros, ces montres représentent un investissement judicieux pour les amateurs d'horlogerie et d'art. Bien que rapidement devenues introuvables sur le site officiel de Frédérique Constant, l'espoir demeure de trouver ces modèles sur des plateformes de revente légales ou lors de futures rééditions.

– Un bracelet en cuir d'alligator brun ou noir vient parfaire l'élégance de chaque montre, offrant un choix selon les préférences personnelles.

La collaboration entre Frédérique Constant et seconde/seconde/ démontre que l'horlogerie peut être un terrain de jeu pour l'expression artistique, tout en restant fidèle à l'excellence technique. Ces montres, par leur conception unique et leur réalisation soignée, sont de véritables objets de collection qui traverseront le temps avec audace et élégance. Pour les amateurs d'art et d'horlogerie, c'est une occasion à ne pas manquer, si vous avez la chance de les trouver.