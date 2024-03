Galaxy Watch 7 de Samsung : Tout ce que vous devez savoir sur les rumeurs

Anticipation, fonctionnalités et innovations : découvrez ce que les rumeurs nous réservent pour la nouvelle Galaxy Watch 7 de Samsung, une montre qui promet de repousser les limites de la technologie portable.

La très attendue Galaxy Watch 7 de Samsung devrait être dévoilée lors de l'événement Samsung Unpacked en juillet, aux côtés du Galaxy Ring et d'autres nouveautés, avec une disponibilité sur le marché prévue pour le mois d'août 2024.

Samsung devrait continuer à proposer différentes tailles pour sa série Galaxy Watch, avec potentiellement une troisième option premium. Voici nos prévisions de prix :

Les pré-commandes de la Galaxy Watch 7 devraient débuter le jour de son annonce lors de l'événement Samsung Unpacked. Nous partagerons le lien dès qu'il sera disponible.

Exynos W940, the processor powering the Galaxy Watch7 series, will apparently be 50% more efficient and 30% faster than the previous model pic.twitter.com/XUFAe0c8ZA

— Anthony (@TheGalox_) March 14, 2024