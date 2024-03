Comment activer le contrôle gestuel de type double-tap sur presque toutes les Apple Watch

L'une des principales nouveautés des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 est la fonctionnalité « double tap », permettant aux utilisateurs de contrôler la montre en pinçant avec le pouce et l'index. Bien que la pleine fonctionnalité et la nouvelle interface utilisateur soient limitées aux derniers modèles, ceux possédant une Apple Watch Series 3 ou ultérieure peuvent activer des gestes similaires au double-tap pour de nombreux cas d'usage dès maintenant. Voici comment faire.

Activation des actions rapides

Pour utiliser une fonction similaire au double-tap sur n'importe quelle Apple Watch :

Ouvrez l'application Watch sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et choisissez Accessibilité. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Actions rapides (sous Moteur). Appuyez sur Activé en haut pour activer cette fonction. Désormais, lorsque disponible, vous serez invité à effectuer un double pincement pour réaliser une action rapide. Si vous manquez l'invite, surveillez les boutons encadrés de bleu – cela signifie que vous pouvez utiliser un double pincement/tap pour les sélectionner.

Les actions rapides offrent un aperçu de ce à quoi ressemble la fonctionnalité double-tap. Elles n'incluent pas toutes les capacités, mais permettent déjà de répondre et de mettre fin aux appels, de prendre des photos avec l'application de contrôle de la caméra, de contrôler les entraînements, et bien plus.

Activation d'AssistiveTouch

AssistiveTouch est le contrôle gestuel complet, conçu pour ceux qui ont des différences au niveau des membres supérieurs, mais il peut être utilisé par n'importe qui. Cette fonctionnalité va au-delà des actions rapides et de la fonction double-tap à venir.

Ouvrez l'application Watch sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et choisissez Accessibilité. Faites défiler vers le bas et appuyez sur AssistiveTouch (sous Moteur). Activez le bouton en haut pour activer cette fonction. Appuyez maintenant sur Gestes de la main, et activez-les en haut. Vous pouvez maintenant personnaliser ce que font le pincement, le double pincement, le serrage, et le double serrage.

Avec AssistiveTouch, le geste par défaut pour « l'activation » et le menu d'action est un double serrage, mais vous pouvez le modifier au bas du menu Gestes de la main.

Que pensez-vous du contrôle gestuel sur l'Apple Watch ? Utilisez-vous déjà les actions rapides ou AssistiveTouch ? Envisagez-vous de passer à un modèle plus récent pour obtenir la fonctionnalité double-tap officielle ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !