Les smartwatches à longue autonomie : Garmin, Fitbit et Ticwatch en tête de liste

Comparées à d'autres produits technologiques comme les smartphones, tablettes et ordinateurs portables, les smartwatches présentent des variations significatives en termes d'autonomie de batterie, en raison de leurs petites batteries devant jongler entre puissance et efficacité.

Une autonomie influencée par les fonctionnalités

En général, plus une smartwatch est équipée de fonctionnalités, plus son autonomie est réduite. Ainsi, les montres riches en fonctionnalités d'Apple et de Samsung nécessitent une recharge quotidienne, tandis que les montres hybrides de Withings peuvent durer jusqu'à 25 jours. Le Wyze Watch, à 20 $, promet une autonomie de neuf jours, sa faible consommation d'énergie étant un atout majeur.

L'impact du GPS et de la 5G sur l'autonomie

La consommation d'énergie du GPS et de la 5G peut considérablement affecter l'autonomie d'une smartwatch. Par exemple, Apple annonce que l'Apple Watch Series 8 peut atteindre 18 heures d'autonomie avec une utilisation typique, mais cette durée chute dramatiquement avec l'utilisation du LTE ou du GPS.

Garmin Fenix 7 : la reine de l'autonomie

La Garmin Fenix 7, avec une autonomie annoncée de 22 jours en utilisation normale et jusqu'à 173 jours en mode économie d'énergie et solaire, se place en tête des smartwatches pour l'autonomie de batterie. Cette montre, conçue pour les aventuriers, intègre des cartes de ski, des guides d'entraînement animés, et bien plus encore.

Garmin Forerunner 965 et Fitbit Versa 4 : pour les sportifs

La Garmin Forerunner 965, axée sur le fitness, promet une autonomie de 23 jours, tandis que la Fitbit Versa 4 offre plus de six jours d'utilisation, incluant suivi GPS, playback de musique, et suivi du sommeil.

Mobvoi TicWatch 5 Pro : innovation et autonomie

La TicWatch 5 Pro de Mobvoi se distingue par son double affichage, permettant une autonomie de plus de trois jours grâce à un écran AMOLED et un écran basse consommation superposé.

Samsung Galaxy Watch 5 et Apple Watch 9 : les alternatives élégantes

La Samsung Galaxy Watch 5 promet jusqu'à 50 heures d'autonomie, tandis que l'Apple Watch Series 9 peut atteindre 36 heures en mode faible consommation, malgré une pléthore de fonctionnalités.

Ce tour d'horizon de smartwatches à longue autonomie montre qu'il est possible de trouver un appareil adapté à ses besoins sans sacrifier la durée de vie de la batterie, que l'on cherche une montre pour le sport, l'aventure ou le quotidien.