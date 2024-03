La Zeblaze Stratos 3 Pro : une révolution lumineuse pour les sportifs

Découvrez le nouveau compagnon idéal pour vos activités extérieures, offrant navigation GPS et une luminosité jusqu'à 1 000 nits.

Un affichage éblouissant

Le smartwatch Zeblaze Stratos 3 Pro, désormais disponible à l'achat sur AliExpress, se distingue par son écran AMOLED HD de 1,43 pouce, offrant une résolution de 466 x 466 pixels et une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits. Cette caractéristique place la montre en compétition directe avec des géants de l'industrie comme l'Apple Watch Ultra 2, bien que cette dernière affiche une luminosité maximale de 3 000 nits.

Conçu pour les coureurs

Avec plus de 100 modes d'activité, le Zeblaze Stratos 3 Pro est pensé pour les amateurs de course en extérieur. Il intègre un GPS pour le suivi et la navigation, permettant l'importation de parcours via l'application Zeblaze Fit, compatible iOS et Android. La montre facilite également le partage de données d'entraînement avec des applications tierces telles que Strava et Apple Health.

Un compagnon de santé et de divertissement

Grâce à sa connexion Bluetooth 5.3, la montre permet de recevoir des appels et notifications, stocker de la musique, et contrôler la lecture musicale de votre téléphone.

Elle suit une variété de métriques de santé, y compris le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang (SpO2), les niveaux de sommeil et de stress, et offre des fonctionnalités telles que le contrôle à distance de la caméra, des rappels, des alarmes, et la météo.

Personnalisation et autonomie

Le Zeblaze Stratos 3 Pro propose un large éventail de cadrans de montre et la possibilité d'afficher l'heure en permanence. Disponible en deux coloris, Ocean Blue et Ember Black, il est alimenté par une batterie lithium-polymère de 400 mAh. Cette batterie offre jusqu'à 45 jours d'autonomie en mode économie d'énergie, 18 jours en utilisation typique, ou 84 heures d'utilisation continue du GPS. Le temps de recharge complet est d'environ 1,5 heure.

Accessibilité et prix attractif

Le smartwatch Zeblaze Stratos 3 Pro est commercialisé à un prix très compétitif de 69,87 $ (environ 84,54 €) sur AliExpress. Ce tarif rend la montre particulièrement accessible, sans compromis sur la qualité ou les fonctionnalités, faisant du Zeblaze Stratos 3 Pro une option séduisante pour les sportifs à la recherche d'un dispositif de suivi performant et polyvalent.

En somme, le Zeblaze Stratos 3 Pro se révèle être un choix judicieux pour ceux qui souhaitent allier technologie, style, et fonctionnalités avancées dans un seul et même appareil, à un prix défiant toute concurrence.