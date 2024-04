Apple Watch contre Garmin : le duel des montres connectées pour le fitness et bien plus encore

Découvrez quel géant de la technologie vous offrira la meilleure expérience pour Apple Fitness Plus, le suivi de vos activités physiques et au-delà.

Apple et Garmin dominent le marché des montres connectées, offrant des fonctionnalités avancées pour les amateurs de technologie et les passionnés de fitness. Mais entre l'Apple Watch Ultra 2 et la Garmin Forerunner 965, laquelle correspond le mieux à vos besoins ? Cet article compare ces deux modèles pour vous aider à faire le meilleur choix possible.

Conception et affichage

L'Apple Watch privilégie un design carré, tandis que la majorité des montres Garmin adoptent une forme ronde. Les deux marques proposent des écrans colorés et vibrants, bien que Garmin ait intégré plus récemment des écrans AMOLED dans sa gamme. Les matériaux utilisés sont également similaires, avec des options en aluminium ou en acier inoxydable, bien que l'Apple Watch offre une plus grande variété de bracelets.

Résistance : L'Apple Watch Ultra 2 et la Garmin Epix Pro sont résistantes à l'eau jusqu'à 100 mètres et conçues pour supporter les températures basses et la poussière.

Navigation: Garmin mise sur les boutons physiques, tandis qu'Apple favorise les interactions tactiles et vocales via Siri.

Fonctionnalités de santé et de fitness

Garmin a longtemps été leader dans le domaine du suivi sportif, mais Apple a rapidement rattrapé son retard avec des capteurs d'activité physiques et de santé avancés.

Suivi de l'activité : Les deux marques permettent de suivre les pas, le sommeil et encouragent à bouger régulièrement grâce à des alertes d'inactivité.

Capteurs de santé : L'Apple Watch inclut des capteurs pour ECG et l'oxygénation du sang, tandis que Garmin offre ces fonctionnalités dans certains modèles haut de gamme.

Suivi sportif: Apple et Garmin proposent des modes GPS améliorés pour une précision accrue et la possibilité de suivre une multitude de sports.

Fonctionnalités de smartwatch

Alors que l'Apple Watch est exclusivement compatible avec les iPhones, les montres Garmin fonctionnent aussi bien avec iOS qu'avec Android, offrant plus de flexibilité.

Notifications : Les deux plateformes gèrent bien les notifications, mais l'intégration d'Apple semble plus raffinée.

Musique et paiements : Tandis qu'Apple intègre Apple Music et un système de paiement sans contact, Garmin offre également la prise en charge de la musique hors ligne pour des services comme Spotify.

Connectivité LTE: Disponible pour l'Apple Watch, cette fonction est plus limitée chez Garmin, utilisée principalement pour les fonctionnalités d'urgence.

Autonomie de la batterie

Garmin surpasse Apple en matière d'autonomie de batterie, offrant jusqu'à 16 jours d'utilisation contre 36 heures pour l'Apple Watch Ultra 2 en mode faible consommation.

Verdict

Le choix entre une Apple Watch et une montre Garmin dépendra de vos préférences personnelles et de votre écosystème technologique. Si vous êtes intégré dans l'univers Apple, l'Apple Watch est un choix naturel. Pour ceux qui cherchent une montre compatible avec Android et offrant une meilleure autonomie de batterie, Garmin est une alternative solide.

En fin de compte, que vous optiez pour l'Apple Watch Series 9 ou la Garmin Venu 3, vous bénéficierez d'une excellente expérience utilisateur, avec des fonctionnalités adaptées à vos besoins en fitness et en connectivité. Le choix idéal dépendra de ce que vous attendez le plus de votre montre connectée.