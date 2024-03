Forerunner 165 : découvrez les 18 nouveautés de la dernière mise à jour Garmin

Découvrez la première mise à jour logicielle de Garmin pour sa dernière montre connectée, la Forerunner 165. Avec 18 changements significatifs, dont de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs, cette mise à jour promet d'améliorer votre expérience utilisateur.

Garmin a officiellement lancé la première mise à jour de son dernier bijou technologique, la Forerunner 165, introduisant une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l'expérience des utilisateurs. Découvrez ce que la version logicielle 9.24 a à offrir.

Nouvelles fonctionnalités enrichissantes

Annulation du tour : Une nouvelle option qui permet aux utilisateurs d'annuler le dernier tour enregistré, améliorant ainsi la précision de leurs données d'entraînement.

Une nouvelle option qui permet aux utilisateurs d'annuler le dernier tour enregistré, améliorant ainsi la précision de leurs données d'entraînement. Instructions vocales masculines : Ajout d'une option pour des invites vocales masculines, diversifiant les options de personnalisation audio.

Ajout d'une option pour des invites vocales masculines, diversifiant les options de personnalisation audio. Activité de corde à sauter : Une nouvelle activité dédiée aux amateurs de corde à sauter, permettant un suivi plus précis de cet exercice spécifique.

Une nouvelle activité dédiée aux amateurs de corde à sauter, permettant un suivi plus précis de cet exercice spécifique. Vue rapide du coach de sommeil : Intégration d'une nouvelle fonctionnalité pour mieux suivre et analyser votre sommeil.

Corrections de bugs majeurs

La mise à jour apporte également 11 corrections de bugs, améliorant la stabilité et la performance de la montre :

Correction d'un plantage rare lors d'une course sur piste.

Amélioration du niveau de luminosité du rétroéclairage pour les réglages en temps réel.

Résolution du problème de geste de rétroéclairage ne fonctionnant pas en mode Ne pas déranger.

Et d'autres corrections améliorant l'expérience utilisateur dans divers aspects de la montre.

Comment obtenir la mise à jour

La version logicielle 9.24 est disponible via Garmin Express ou Garmin Connect Mobile (GCM) et sera déployée par lots. Pour ceux désireux de l'installer manuellement, naviguez dans le menu principal de la Forerunner 165, puis accédez aux Paramètres, Système, et enfin Mise à jour logicielle.

Impact de la mise à jour sur l'expérience utilisateur

Cette mise à jour souligne l'engagement de Garmin à fournir des expériences enrichies et sans faille à ses utilisateurs. En ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en corrigeant des bugs critiques, Garmin améliore non seulement la fonctionnalité de la Forerunner 165 mais aussi sa fiabilité.

Que vous soyez un coureur passionné, un adepte de la corde à sauter, ou simplement à la recherche d'une analyse de sommeil plus approfondie, la mise à jour logicielle 9.24 de la Forerunner 165 de Garmin promet d'améliorer votre expérience de suivi de fitness. Avec ses nombreuses corrections de bugs et l'ajout de nouvelles fonctionnalités, Garmin continue de définir le standard dans l'univers des montres connectées.