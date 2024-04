Forerunner 165 : La montre d’entraînement à petit prix qu’il vous faut

La série Forerunner 165 s'impose comme la solution économique tant attendue par les amateurs d'entraînement, avec des compromis largement justifiés par les économies réalisées par rapport à la Forerunner 265, légèrement plus avancée.

Un équilibre parfait entre prix et performance

Les montres Garmin sont incontournables pour les entraînements multisports, bien que deux aspects puissent freiner leur adoption : leur prix élevé et une plateforme pouvant intimider les nouveaux utilisateurs. La Forerunner 165, proposée à 299,99 € pour le modèle Music et à 249,99 € pour la version standard, vient changer la donne. Comparée aux modèles phares de Garmin, qui peuvent atteindre plus de 1 000 €, ou même à la Forerunner 265 à 450 €, la Forerunner 165 offre presque les mêmes fonctionnalités pour 150 à 200 € de moins, à l'exception du GPS à double fréquence et de la détection de la fibrillation auriculaire par EKG.

Avantages notables : un suivi précis des activités extérieures même sans GPS à double fréquence, une autonomie impressionnante et une résistance éprouvée, le tout à un prix plus abordable.

: un suivi précis des activités extérieures même sans GPS à double fréquence, une autonomie impressionnante et une résistance éprouvée, le tout à un prix plus abordable. Fonctionnalités clés : bien que certaines activités plus spécialisées soient absentes, vous bénéficiez des fonctionnalités essentielles pour le suivi de la santé et de l'entraînement, y compris l'accès à Garmin Coach et des plans d'entraînement adaptatifs.

Forerunner 165 contre Forerunner 265 : un duel serré

À première vue, il est difficile de distinguer la Forerunner 165 Music de la 265S, les principales différences résidant dans les boutons légèrement plus sophistiqués de cette dernière. Cependant, en termes de performance, les deux modèles se valent dans la majorité des scénarios d'utilisation quotidienne. L'absence de GPS à double fréquence ne se fait sentir que dans des environnements particulièrement difficiles, ce qui ne concerne qu'une minorité d'utilisateurs.

Comparaison de précision : les tests de suivi d'activité en extérieur montrent une correspondance étroite avec les appareils dotés de GPS à double fréquence, comme l'Apple Watch Ultra 2.

: les tests de suivi d'activité en extérieur montrent une correspondance étroite avec les appareils dotés de GPS à double fréquence, comme l'Apple Watch Ultra 2. Suivi de la fréquence cardiaque : les données de fréquence cardiaque sont comparables à celles obtenues avec des appareils haut de gamme et des ceintures pectorales, rendant la fonction EKG moins cruciale pour les utilisateurs sans risque élevé de fibrillation auriculaire.

Une montre d'entraînement pour tous

La Forerunner 165 ne se contente pas de rivaliser avec des modèles plus onéreux en termes de fonctionnalités ; elle excelle également par son design et sa facilité d'utilisation. Destinée aussi bien aux débutants qu'aux athlètes intermédiaires ou avancés n'ayant pas besoin de fonctionnalités supplémentaires, cette montre représente une entrée de gamme idéale dans l'univers des montres d'entraînement Garmin.

Conception et fonctionnalités : une autonomie prolongée même avec un écran OLED plus énergivore, une durabilité à toute épreuve et une multitude de données d'entraînement.

: une autonomie prolongée même avec un écran OLED plus énergivore, une durabilité à toute épreuve et une multitude de données d'entraînement. Application Garmin Connect redessinée : une interface épurée qui facilite l'accès aux informations essentielles pour le suivi de l'entraînement et de la santé.

La série Forerunner 165 de Garmin vient comblée un vide dans la catégorie des montres d'entraînement à moins de 300 €, offrant un équilibre parfait entre prix, design et fonctionnalités. Malgré la complexité de la gamme Forerunner, la Forerunner 165 et la Forerunner 165 Music se distinguent comme les choix parfaits pour ceux qui entrent dans le monde de l'entraînement multisports, ainsi que pour les sportifs expérimentés cherchant une montre efficace sans superflu.