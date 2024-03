Découvrez le correctif urgent de Garmin pour les montres Forerunner : Fini les crashs inattendus !

Garmin vient de déployer une mise à jour cruciale pour résoudre un problème frustrant affectant certains modèles de montres Forerunner. Ce bug, qui provoquait l'arrêt soudain de l'appareil lors du suivi d'une activité physique, a suscité de nombreuses discussions sur les forums officiels de la marque. Heureusement, la solution est enfin là, et elle promet de remettre les coureurs sur les bons rails sans plus attendre.

Le problème en détail

Plusieurs propriétaires de montres Forerunner ont rapporté un dysfonctionnement plutôt rare, mais sérieux. Lors de l'enregistrement d'une activité physique, tout semblait fonctionner normalement jusqu'au moment de sauvegarder la session. À ce moment-là, la montre se redémarrait de façon inopinée, empêchant ainsi l'enregistrement des données de l'activité.

Un utilisateur de la Forerunner 255 témoigne : « Lorsque j'essaye de sauvegarder la session, je reçois les questions habituelles sur l'effort perçu, mais juste après, la montre redémarre immédiatement et me renvoie à l'écran ‘Reprendre/Enregistrer/…/Supprimer' ». Même en tentant de reprendre l'activité avant de la sauvegarder, le résultat était le même.

La solution rapide de Garmin

Face à ce problème, Garmin a initialement proposé une solution temporaire aux utilisateurs affectés. Elle consistait à maintenir enfoncé le bouton central gauche de la montre, puis à sélectionner Changer de sport > Courir > Enregistrer. Cependant, la marque n'a pas tardé à travailler sur une correction définitive.

La mise à jour logicielle version 18.23 a été lancée comme un correctif rapide, ciblant spécifiquement ce bug. Elle est désormais disponible pour les modèles Forerunner 255, 265, 955 et 965. Cette mise à jour arrive juste après la version 18.22, qui, bien qu'introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs, n'avait pas été testée en phase bêta.

Nouveautés et corrections de la version 18.22

Introduction d'une nouvelle activité de corde à sauter.

Possibilité d'annuler les pressions accidentelles sur le bouton de tour.

Ajout d'un aperçu du coach de sommeil sur le cadran de la montre.

Correction de divers bugs systèmes et de l'interface utilisateur, y compris un problème où le texte était tronqué sur les pages de résumé d'activité, empêchant sa lecture complète, et un autre où le geste pour activer le rétroéclairage ne fonctionnait pas en mode « Ne pas déranger ».

Impact pour les utilisateurs

Les retours des utilisateurs sur les forums de Garmin montrent clairement que ce bug était source de frustrations pour les passionnés de course à pied et d'autres activités physiques. L'impossibilité de sauvegarder correctement les données d'entraînement pouvait non seulement perturber le suivi de la progression, mais aussi nuire à la motivation.

La réactivité de Garmin à résoudre ce problème témoigne de son engagement à fournir une expérience utilisateur de qualité et à maintenir la confiance de sa clientèle. Avec la version 18.23, les utilisateurs peuvent désormais reprendre leurs activités en toute sérénité, sachant que leurs efforts seront correctement enregistrés et analysés.

La mise à jour logicielle 18.23 de Garmin représente un soulagement significatif pour les utilisateurs des montres Forerunner affectées. En corrigeant un bug qui compromettait l'enregistrement des activités physiques, Garmin renforce son image de marque fiable et attentive aux besoins de sa clientèle. Pour les coureurs et les sportifs, c'est la garantie de pouvoir compter sur leur montre non seulement comme un outil de suivi performant, mais aussi comme un compagnon fiable dans leur quête de dépassement de soi.