Äonic brise les codes avec l’Automat : Une montre allemande limitée qui réinvente la lecture du temps!

L'horlogerie allemande, réputée pour son excellence, accueille une nouvelle marque prometteuse : Äonic. Fondée à Berlin par Jörg Wichmann, un passionné de montres et vétéran du design, Äonic présente son premier modèle, l'Automat, une pièce maîtresse d'innovation et de savoir-faire.

Un parcours unique à l'origine d'une montre exceptionnelle

Jörg Wichmann, fort d'une carrière dédiée au design et à la promotion des créateurs à travers la plateforme ‘Berlinomat' et la foire internationale de mode ‘Panorama Berlin', a franchi le pas vers la création horlogère durant la pandémie de COVID-19. Avec Äonic, il réalise son ambition de longue date de fusionner design innovant et excellence horlogère.

Partenariat avec Damasko : au cœur de l'innovation

Pour animer l'Automat, Wichmann s'est associé au fabricant allemand Damasko, qui a modifié son calibre maison A 26 pour adopter un affichage à heure sautante. Ce système, baptisé ‘Disc Play System' et en attente de brevet, offre une lecture du temps originale à travers un disque rotatif marquant les minutes, avec une ouverture pour les secondes en mouvement et une heure qui évolue progressivement sur les dernières 15 minutes de chaque cycle.

Un design ergonomique et des matériaux avant-gardistes

Le boîtier de 41 mm de l'Automat, conçu en alliage spécial durci à 1 000 Vickers, dépasse de loin la résistance de l'acier inoxydable 316L habituellement utilisé en horlogerie. Son revêtement en DLC noir et sa résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres attestent d'une conception pensée pour allier esthétique exotique et praticité au quotidien.

Un confort et une qualité de construction irréprochables

Äonic ne se contente pas d'innover dans l'affichage de l'heure ou le choix des matériaux; la marque repense également le confort de port avec un système de bracelet en velcro facilement interchangeable et une boucle astucieusement conçue pour une utilisation sans effort. Chaque montre est livrée avec deux bracelets, chacun doté de sa propre boucle, et un étui de voyage élégamment réalisé.

L'Äonic Automat : une édition limitée qui marque les esprits

Avec l'Automat, limitée à 100 exemplaires et proposée au prix de 4 450 € (environ 4 800 $ USD), Äonic démontre son engagement envers l'excellence et l'innovation. Cette montre ne se contente pas de captiver par son look futuriste; elle séduit par sa haute qualité de fabrication, son attention aux détails et son confort exceptionnel, redéfinissant les standards de l'horlogerie moderne.