Audemars Piguet accueille un nouveau PDG : collaboration avec John Mayer et inauguration d’un espace à Milan

La célèbre marque horlogère est en pleine effervescence avec l'arrivée d'un nouveau PDG, l'ouverture d'un nouvel AP House à Milan et le lancement de plusieurs nouvelles montres.

Une transition en douceur pour Audemars Piguet

Lorsque François-Henry Bennahmias, PDG de longue date d'Audemars Piguet, a annoncé en 2022 son départ à la fin de 2023, beaucoup se sont demandé si la marque pourrait maintenir son élan sous sa direction charismatique. Sous Bennahmias, AP a connu une ascension fulgurante, passant d'une marque de luxe prestigieuse mais peu connue à une référence aspirationale présente dans les chansons rap et convoitée par les célébrités et les collectionneurs.

Ilaria Resta prend les rênes

Ilaria Resta, ancienne exécutive de l'industrie des parfums, a officiellement succédé à Bennahmias le 1er janvier. Elle a récemment accueilli, avec le chanteur et collectionneur de montres John Mayer, les invités au nouvel AP Social Club à Milan, soulignant la passion commune pour l'horlogerie qui unit la communauté AP.

Le nouvel AP House de Milan

Le nouvel AP House de Milan, situé dans l'ancien Garage Traversi sur la Via Bagutta, remplace l'original ouvert en 2017. Conçu en collaboration avec Lissoni & Partners, ce nouvel espace vise à créer des relations différentes avec les clients, loin du concept transactionnel des boutiques traditionnelles.

Introduction du Sand Gold et des nouvelles montres

Lucas Raggi, directeur de la recherche et du développement, a présenté un nouvel alliage métallique nommé Sand Gold, ainsi que la nouvelle montre Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Openworked. AP met l'accent sur l'or pour 2024, avec le lancement de plusieurs pièces en métal précieux, notamment la Royal Oak Selfwinding Frosted Gold 37 mm et la Royal Oak Selfwinding Chronograph 41 mm en or jaune.

John Mayer, ambassadeur créatif d'AP

John Mayer a discuté de son travail sur l'édition limitée du Royal Oak Calendrier Perpétuel, conçue en collaboration avec AP, introduisant des modifications pratiques et esthétiques. Il a également annoncé un nouveau rôle formel avec AP, agissant comme un « conduit créatif » entre la marque et les collectionneurs, favorisant un dialogue constant.

La collaboration entre Audemars Piguet et John Mayer, ainsi que l'inauguration de l'AP House à Milan, témoignent de l'engagement de la marque à innover et à renforcer ses liens avec sa communauté de passionnés d'horlogerie.