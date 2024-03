Entre tradition et modernité : le nouveau Manero Tourbillon Double Peripheral de Carl F. Bucherer, une montre sans précédent

Découvrez la nouvelle édition limitée du Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral, une montre qui allie élégance, innovation et un soupçon de flamboyance, grâce à ses couleurs vibrantes et ses pierres précieuses.

Design et élégance : une première impression marquante

Le boîtier en or rose 18 carats du Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral affiche des dimensions généreuses de 43,1 mm de diamètre pour une épaisseur de 11,57 mm. Malgré sa taille, cette montre automatique à tourbillon offre une ergonomie et une proportion remarquables, assurant un port agréable même sur les poignets les plus fins. L'étanchéité de 30 mètres, associée à un bracelet textile sportif assorti aux teintes du cadran et des gemmes, complète ce design audacieux. Le bracelet, équipé d'un fermoir pliant en or rose 18 carats, apporte une touche de sportivité raffinée à l'ensemble.

Un boîtier en or rose 18 carats pour une présence élégante au poignet.

Un bracelet textile sportif avec système de libération rapide pour une touche de modernité.

Un cadran éblouissant : la magie des couleurs et des pierres

Entouré d'un sertissage baguette de 40 améthystes totalisant 3,5 carats, le cadran du Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral se décline en trois couleurs éclatantes : bleu, vert et violet. Chacune de ces versions offre un jeu de lumière spectaculaire, grâce à un motif guilloché pyramidal dont les creux sont intensément colorés, contrastant avec les sommets d'une teinte plus pâle. Les aiguilles dauphine plaquées or rose se détachent élégamment sur ce fond, accompagnées de 11 index en diamant.

Un sertissage d'améthystes naturelles, parfaitement assorties au cadran et au bracelet.

Un motif guilloché pyramidal pour un effet visuel des plus captivants.

Technicité et innovation : le mouvement manufacture CFB T3000

Au cœur de cette montre se trouve le mouvement tourbillon manufacture CFB T3000, développé, conçu et assemblé par Carl F. Bucherer. Ce mouvement automatique se distingue par son rotor périphérique, offrant une finesse et une efficacité supérieures, tout en préservant une vue dégagée sur le mécanisme. Avec une réserve de marche de 65 heures et une fréquence de 21 600 alternances par heure, le CFB T3000 est un exemple de précision et de durabilité, notamment grâce à son échappement en silicium.

Un rotor périphérique pour une montre automatique plus fine et plus efficace.

Une réserve de marche impressionnante de 65 heures, pour une autonomie étendue.

Une esthétique sophistiquée : un équilibre entre tradition et modernité

Bien que le tourbillon du Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral puisse paraître industriel à certains, son intégration dans un cadran aussi somptueux témoigne de l'audace créative de la marque. L'ensemble constitue une célébration de l'art horloger, où la technicité s'allie à une esthétique des plus raffinées. Les finitions, telles que le polissage du pointeur en or rose, reflètent le souci du détail qui caractérise Carl F. Bucherer.

Un tourbillon périphérique offrant une apparition encore plus aérienne que les tourbillons volants.

Un cadran riche en détails, ne sacrifiant rien à la clarté et à l'élégance.

Édition limitée et prix : exclusivité et excellence

Le Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral est une œuvre d'art horloger proposée à 158 500 USD, reflétant son exclusivité et sa sophistication. Limitée à 18 exemplaires par couleur, cette montre est une véritable déclaration de style pour ceux qui recherchent l'exception dans l'horlogerie suisse. Chaque pièce est une invitation à célébrer le savoir-faire et l'innovation de Carl F. Bucherer, offrant une expérience de port inégalée.

Une série limitée à 18 exemplaires par couleur, pour une exclusivité garantie.

Un prix de 158 500 USD, témoignage du luxe et de la qualité exceptionnelle de cette montre.

En conclusion, le Carl F. Bucherer Manero Tourbillon Double Peripheral se présente comme une montre d'exception, alliant avec maestria esthétique audacieuse, innovation technique et finitions de haute horlogerie. Elle symbolise l'engagement de Carl F. Bucherer à repousser les limites de l'art horloger, offrant aux amateurs de montres une pièce aussi spectaculaire à regarder qu'à porter.