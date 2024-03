Innovation, tradition et design : NOTTARIS redéfinit l’élégance au poignet avec l’UNI:SEX

Découvrez NOTTARIS, la marque qui révolutionne le monde de l'horlogerie avec son approche innovante et son héritage familial riche. Portée par A. Angelo Nottaris, cette marque promet d'apporter un vent de fraîcheur dans l'industrie avec des créations uniques.

Un héritage familial transformé en marque

L'aventure de NOTTARIS est le fruit d'une passion transmise de génération en génération au sein d'une famille de maîtres horlogers. Aujourd'hui, sous l'égide d'A. Angelo Nottaris, cette expertise séculaire se concrétise par la création de la marque NOTTARIS. Une initiative audacieuse qui marque le début d'une nouvelle ère dans le secteur de l'horlogerie, mêlant tradition et innovation.

Un projet familial ambitieux devenant réalité.

Une expertise horlogère ancestrale au service de la modernité.

UNI:SEX, le premier modèle emblématique

Le lancement de NOTTARIS est symbolisé par la sortie de son premier modèle, l'UNI:SEX. Ce garde-temps, issu de la thèse de maîtrise d'A. Angelo Nottaris, intitulée « La bataille du poignet », reflète une approche novatrice du design horloger. Le modèle UNI:SEX est conçu pour s'adapter à chaque instant de la vie quotidienne, offrant une esthétique à la fois pratique et élégante.

Design innovant basé sur une thèse de maîtrise récompensée.

Un garde-temps adapté à un usage quotidien, alliant fonctionnalité et esthétique.

Des modèles futurs prometteurs : CAMARO et SUPERBE

Avec l'UNI:SEX posant les bases, NOTTARIS ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les modèles CAMARO et SUPERBE sont déjà en phase de conception, prêts à enrichir la collection dès 2026. Le CAMARO, avec son esprit sportif rappelant les années 60, et le SUPERBE, une montre squelette classique d'inspiration Art Déco, promettent de captiver les amateurs d'horlogerie.

Le CAMARO : une montre sportive avec une vibe des années 60.

Le SUPERBE : élégance classique dans un design squelette Art Déco.

Conception pensée pour le quotidien

L'UNI:SEX n'est pas qu'une montre tendance ; une réflexion approfondie a présidé à sa création. Depuis l'angle de lecture optimal jusqu'à la sélection de matériaux robustes comme l'acier médical, chaque détail a été pensé pour allier esthétique, confort et durabilité. La protection contre les éléments est assurée par un mouvement et un boîtier sans vis, ainsi qu'une couronne encastrée pour éviter tout dommage.

Un angle de lecture optimisé pour un confort visuel accru.

Des matériaux résistants pour une longévité sans faille.

Une production exclusive et limitée

La production de NOTTARIS débutera le mois prochain, avec une série limitée à 22 pièces seulement, témoignant du soin et de l'attention portés à chaque montre. À ce jour, la moitié des commandes a déjà été passée, preuve de l'engouement suscité par cette nouvelle marque. NOTTARIS se profile ainsi comme un acteur prometteur de l'horlogerie, armé d'un esprit novateur hérité de cinq générations de maîtres horlogers.

Une édition limitée à 22 pièces, garantie d'exclusivité.

Une demande déjà forte, signe d'un succès imminent.

L'avenir lumineux de NOTTARIS

Avec son approche réfléchie et son héritage familial prestigieux, NOTTARIS est bien parti pour devenir une marque iconique de l'horlogerie. Les yeux tournés vers l'avenir, A. Angelo Nottaris et son équipe s'apprêtent à redéfinir les standards de l'industrie, en offrant des montres qui allient esthétique, innovation et tradition. Le voyage de NOTTARIS ne fait que commencer, mais son impact promet d'être durable et significatif dans le monde de l'horlogerie.