Zoom sur le Porsche Design Chronograph 1 – Édition limitée 1972 : Un héritage réinventé

En 2022, Porsche Design rend hommage à ses créations les plus emblématiques avec une réédition fidèle du premier chronographe tout noir de 1972, le légendaire Chronographe 1. Découvrons cette pièce d'exception.

Un héritage design

En 1972, le Professeur Ferdinand Alexander « Butzi » Porsche, visionnaire derrière la légendaire Porsche 911, a créé son propre studio de design, inaugurant ainsi une ère d'innovation au-delà de l'automobile. Le Chronographe 1, première création et sans doute la plus emblématique, a posé les fondations de la marque Porsche Design, connue aujourd'hui pour ses lunettes, bagages et même produits électroniques.

Une édition limitée pour les 50 ans

Pour célébrer le 50ème anniversaire de Porsche Design et du Chronographe 1, une édition limitée (qui s'est vendue presque immédiatement) a été dévoilée. Elle s'accompagne d'une Porsche 911 S 2.4 Targa de 1972 restaurée, reflétant l'esthétique de la montre, et vice versa.

Une réplique presque parfaite

Le Porsche Design Chronographe 1 – Édition limitée 1972 reproduit avec une fidélité étonnante le modèle historique, bien connu pour son apparition dans le film Top Gun de 1986. Modernisée, sa boîte de 40,8 mm et son bracelet sont réalisés en titane sablé à la grenaille avec un revêtement en carbure de titane noir, au lieu de l'acier inoxydable PVD de l'original.

Fonctionnalités et design

Comme son prédécesseur, cette édition limitée de 500 pièces arbore un design tout noir avec des aiguilles et des marquages lumineux pour une lisibilité optimale, ainsi qu'une aiguille centrale de chronographe rouge derrière un cristal saphir antireflet. Le calibre Porsche Design WERK 01.140, certifié chronomètre COSC, offre une réserve de marche de 48 heures.

Caractéristiques techniques

Manufacture : Porsche Design Timepieces AG, Suisse

Fonctions : Heures, minutes, secondes, jour-date, chronographe

Mouvement : Calibre Porsche Design 01.140, 28 800 alternances par heure, 25 rubis, réserve de marche de 48 heures

Boîtier : Titane sablé à la grenaille avec revêtement en carbure de titane noir, étanche jusqu'à 100 m

Bracelet : Titane noir avec ajustement fin

Dimensions : Diamètre = 40.8 mm, hauteur = 14.15 mm

Prix : Environ 6900 euros

Le Porsche Design Chronographe 1 – Édition limitée 1972 est plus qu'une montre ; c'est un morceau d'histoire horlogère et automobile, témoignant de l'innovation et du design intemporel de Porsche. Bien que cette édition soit déjà épuisée, son design iconique promet d'inspirer de futures créations Porsche Design.