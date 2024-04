Zoom sur la Rolex GMT-Master II 126710GRNR ‘Bruce Wayne’ pour 2024

Exploration de la dernière version de la célèbre GMT-Master II de Rolex, qui célèbre « l'harmonie des contrastes ».

La philosophie derrière la nouvelle GMT-Master II

Rolex a choisi le thème de « l'harmonie des contrastes » pour sa nouvelle version de la GMT-Master II, une expression qui semble contradictoire mais qui trouve son sens dans les détails subtils de cette montre. Bien que l'harmonie et le contraste semblent opposés, Rolex a réussi à les fusionner artistiquement dans ce modèle, introduisant une combinaison de gris et d'acier sous le nom de Rolex GMT-Master II 126710GRNR. Ce modèle est disponible en deux styles, soit avec un bracelet Oyster à trois maillons, soit avec un bracelet Jubilee.

Évolution de la GMT-Master II

Cette nouvelle montre s'appuie sur deux modèles similaires lancés par Rolex l'année dernière, proposant le même design mais avec un boîtier entièrement en OysterSteel, l'alliage métallique propre à Rolex basé sur l'acier 904L. En 2023, Rolex a introduit la GMT-Master II en or complet (référence 126718GRNR) ainsi qu'un modèle en acier et or bicolore (référence 126713GRNR). Ces montres visaient à ramener un look classique de la Rolex GMT-Master, mais adapté à la dernière génération de boîtiers et de mouvements GMT-Master II. La nouveauté résidait dans le choix d'un bezel bicolore noir et gris, en opposition aux versions précédentes à bezel entièrement noir.

Le surnom ‘Bruce Wayne'

Les passionnés de Rolex ont surnommé cette combinaison de couleurs de bezel noir et gris « Bruce Wayne », en référence au thème de Batman, puisque la version à bezel bleu et noir est communément appelée « The Batman » par la communauté. Il semble que le noir et le gris n'étaient pas des choix particulièrement remarquables, mais visuellement, cette montre est l'une des plus subtiles en termes de couleur produites par Rolex. Elle est destinée à ceux qui recherchent une montre moins éclatante que les modèles noirs et blancs, mais trouvent le bleu trop voyant.

Caractéristiques techniques

Le boîtier OysterSteel de la GMT-Master II 126710 est large de 40 mm, avec une résistance à l'eau de 100 mètres, et figure parmi les montres sportives les plus confortables au monde. À l'intérieur, on trouve le calibre automatique Rolex 3285, doté de la dernière technologie de mouvement mécanique de Rolex. Ce calibre est extrêmement précis, avec une certification Chronomètre COSC et la certification Superlative Chronometer de Rolex, garantissant une précision à la seconde près. Le mouvement offre les fonctions heure, date et un second fuseau horaire via une aiguille de 24 heures, ainsi qu'un réglage rapide de l'heure principale.

Options de bracelet et prix

Il n'y a pas de « meilleur » choix entre les bracelets Oyster et Jubilee ; le premier a un aspect plus sportif, tandis que le second est plus élégant. Rolex propose les deux options pour ce modèle, bien qu'il existe une légère différence de prix entre eux – 10 700 USD pour le bracelet Oyster et 10 900 USD pour le bracelet Jubilee. Cette stratégie de prix, bien que justifiée par Rolex, soulève des questions puisque les deux montres sont identiques à part le bracelet.

Perspectives futures pour la GMT-Master II

Rolex se trouve dans une position confortable avec la GMT-Master II en termes de popularité et de ventes. La marque a d'autres modèles qui méritent l'attention et la nouveauté, il serait donc surprenant de voir de grandes innovations dans la série GMT-Master II pour le moment. À moins que Rolex ne décide de combler un autre manque dans la collection. Pour en savoir plus, visitez le site officiel de

Rolex.