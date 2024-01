Zoom sur la montre Baume & Mercier Riviera 10720

La Baume & Mercier Riviera 10720 fait partie de ces modèles iconiques qui méritent une attention particulière. Découvrez les caractéristiques et l'héritage de cette montre élégante et sportive.

Un modèle emblématique depuis les années 70

Le terme icône est souvent galvaudé dans le monde de l'horlogerie, mais la Baume & Mercier Riviera mérite véritablement ce titre. Introduite en 1973, cette montre a conquis le cœur des amateurs d'horlogerie et s'est imposée comme un incontournable auprès des connaisseurs. À l'époque, la Riviera était déjà considérée comme une montre classique aux côtés du modèle Capeland de Baume & Mercier.

Développée à l'origine pour être une montre sportive, la Riviera a su évoluer avec son temps tout en conservant son élégance et sa robustesse. Elle a même été attachée au bord d'une voiture de course pour prouver sa résistance. Aujourd'hui, elle trouve un parfait équilibre entre élégance et sportivité, notamment avec la référence 10720.

Un design distinctif et raffiné

La Baume & Mercier Riviera 10720 se distingue par son boîtier en acier inoxydable de 39 mm et sa lunette en titane. Cette subtile différence de couleur préserve l'élégance du modèle tout en ajoutant une touche sportive. La lunette est fixée avec des vis, mais grâce à son apparence unique, la Riviera n'est en rien comparable à d'autres montres dotées d'une telle construction.

Avec son cadran en saphir fumé gris, la montre offre une profondeur de design et une touche de mystère. Le cercle des heures doré s'accorde parfaitement avec les aiguilles, conférant à cette Baume & Mercier un aspect luxueux. La référence 10720 allie également performance et esthétique :

jusqu'à 10 ATM / 100 mètres Bracelet : en caoutchouc gris

Un mouvement de haute qualité : le calibre Baumatic

Baume & Mercier ne fait pas de compromis sur la qualité du mouvement qui équipe la Riviera 10720. Le calibre Baumatic dispose d'un remontage automatique et fonctionne à 4 Hz / 28 800 VpH. Il peut être admiré à travers le fond transparent en saphir du boîtier, même si l'on ne voit principalement qu'un large pont central.

Les décorations guillochées sur le mouvement ajoutent un attrait supplémentaire, mais c'est surtout la généreuse réserve de marche de 5 jours qui retient l'attention. Cette performance est au-dessus de la moyenne pour une montre vendue à 4150 dollars, faisant de la Riviera 10720 un choix idéal pour célébrer le 50e anniversaire de ce modèle iconique de Baume & Mercier.

Un choix judicieux pour les amateurs d'horlogerie

La Baume & Mercier Riviera 10720 a su traverser les décennies en conservant son statut d'icône et en s'adaptant aux tendances actuelles. Son design distinctif et raffiné, associé à un mouvement performant, en fait une montre idéale pour les amateurs d'horlogerie à la recherche d'un modèle à la fois élégant et sportif.

En choisissant cette référence emblématique, vous investissez non seulement dans un garde-temps de qualité mais également dans l'héritage d'une marque réputée pour son savoir-faire et son sens du détail. Nul doute que la Baume & Mercier Riviera 10720 continuera de séduire les passionnés d'horlogerie pour les années à venir.