Zodiac x eBay Super Sea Wolf : une édition limitée à 300 exemplaires célébrant eBay

La collection Zodiac Super Sea Wolf s’enrichit d’une nouvelle collaboration exclusive avec eBay, révélée à travers l’édition limitée Zodiac x eBay Super Sea Wolf (réf. ZO9311). Limitée à seulement 300 pièces, cette montre a été conçue pour marquer le partenariat entre Zodiac et eBay, tout en conservant l’âme d’une plongeuse vintage. Découvrez les détails de cette montre unique qui allie des éléments de design contemporains à une forte symbolique liée à la plateforme eBay.

une collaboration pensée pour les amateurs d’eBay

Pourquoi Zodiac a-t-elle choisi de collaborer avec eBay ? En tant que plateforme majeure, eBay propose désormais des produits neufs directement vendus par des marques, y compris Zodiac. Cette collaboration marque donc l’occasion de célébrer ce partenariat avec une montre exclusive, uniquement disponible à l’achat sur eBay. Limitée à 300 exemplaires, cette Super Sea Wolf x eBay est une montre à la fois joyeuse et fonctionnelle, tout en restant fidèle aux caractéristiques techniques de la gamme Super Sea Wolf.

un design inspiré par les couleurs d’eBay

Pour le design de cette édition spéciale, l’accent a été mis sur les couleurs emblématiques du logo d’eBay, à travers une cadran divisé en quatre quadrants colorés. Chaque ensemble de trois index consécutifs reprend une des couleurs de la marque, créant un effet de « cadran arc-en-ciel ». Le cadran noir de fond, associé au boîtier en acier inoxydable, assure que l’ensemble reste élégant et lisible, sans paraître trop flamboyant. Ce design reprend également la tendance actuelle des cadrans colorés, qui ont gagné en popularité ces dernières années, notamment chez les hommes.

Le cadran ne comporte pas de fenêtre de date, un choix délibéré pour conserver la symétrie et l’équilibre des couleurs. Les aiguilles et index appliqués sont recouverts de SuperLumiNova, garantissant une lisibilité optimale dans l’obscurité. Le tout est protégé par un verre saphir, gage de durabilité.

un boîtier de plongeuse avec une touche eBay

Le boîtier de cette édition limitée mesure 40 mm de diamètre, avec une lunette en céramique noire. Un détail subtil mais important est que la lunette fonctionne en tant que compteur à rebours, avec les chiffres inversés par rapport à une lunette de plongée classique. Cette fonction est un clin d’œil aux enchères eBay, où les utilisateurs comptent les dernières minutes cruciales avant la fin d’une vente. Cette touche ajoutée donne une dimension à la fois fonctionnelle et symbolique à la montre.

des fonctionnalités et un mouvement fiables

Comme les autres modèles de la gamme, la Super Sea Wolf x eBay est conçue pour être une véritable montre-outil, avec une résistance à l’eau jusqu’à 200 mètres. Elle est animée par le mouvement automatique STP 1-21 fabriqué en Suisse par le Fossil Group, offrant une réserve de marche de 40 heures et une fréquence de 4 Hz (28 800 alternances par heure). Ce mouvement a récemment été amélioré avec un spiral en silicium, garantissant une précision et une durabilité accrues.

bracelets interchangeables pour plus de style

La montre est livrée avec deux options de bracelets. Le premier est un bracelet en acier inoxydable avec des barres de libération rapide, permettant un changement facile. Ce bracelet est équipé d’une boucle déployante papillon avec des extrémités à ressort pour un confort optimal. Le second est un bracelet en caoutchouc noir de style tropic, qui apporte un look plus décontracté et sportif. Bien que l’idée d’inclure des bracelets colorés représentant les couleurs d’eBay n’ait pas été retenue, les utilisateurs peuvent facilement trouver des options alternatives sur eBay, en accord avec leur style personnel.

un hommage aux utilisateurs et aux entrepreneurs eBay

Cette montre a été conçue avec les amateurs d’eBay à l’esprit, qu’il s’agisse de ceux qui utilisent la plateforme pour leurs achats ou des entrepreneurs qui y ont construit leur activité. Depuis sa création dans les années 1990, eBay a permis à de nombreuses petites et moyennes entreprises de prospérer en ligne, et cette montre se veut un hommage à ces utilisateurs passionnés. Avec son design exclusif et son édition limitée, la Zodiac x eBay Super Sea Wolf est une pièce qui incarne l’esprit d’eBay tout en offrant les caractéristiques d’une montre de luxe abordable.

un objet de collection exclusif

La Zodiac x eBay Super Sea Wolf (réf. ZO9311) est une édition limitée de 300 pièces, proposée au prix de 1 695 USD (environ 1 600 euros). Disponible exclusivement sur eBay, cette montre est une opportunité unique pour les collectionneurs de posséder une montre qui célèbre un partenariat marquant entre une marque horlogère historique et une plateforme en ligne emblématique. Une montre à la fois classique et moderne, parfaite pour ceux qui veulent allier style et fonctionnalité.

