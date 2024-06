Zodiac Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560 : la montre de plongée ultime avec un cadran entièrement luminescent !

Zodiac, marque emblématique dans l'univers des montres de plongée, vient de dévoiler sa dernière création : la Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560. Cette montre professionnelle, certifiée ISO 6425, allie performances techniques et design innovant avec son cadran entièrement luminescent. Découvrez pourquoi cette montre est le choix idéal pour les amateurs de plongée et les passionnés de montres.

Un boîtier en acier inoxydable robuste et étanche

La Zodiac Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560 est dotée d'un boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre, offrant une résistance à l'eau jusqu'à 300 mètres. Avec une épaisseur de 13 mm et une distance de 50 mm entre les cornes, cette montre s'adapte parfaitement à tous les poignets. Les finitions de surface du boîtier en acier sont d'une grande qualité, lui conférant un aspect à la fois robuste et raffiné.

La lunette tournante unidirectionnelle est ornée d'une insert en céramique noire avec un triangle rouge pour le repère des 60 minutes. Les marqueurs gravés sur la lunette sont généreusement enduits de matière luminescente pour une lisibilité optimale, même dans les conditions de faible luminosité.

Un cadran luminescent innovant pour une lisibilité optimale

L'atout majeur de la Zodiac Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560 réside dans son cadran entièrement luminescent. Zodiac a utilisé deux couleurs de matière luminescente (verte et bleue) pour créer un contraste saisissant et améliorer la lisibilité du cadran. Les index sont fixés sur un anneau solide pour une durabilité accrue, répondant ainsi aux exigences de la norme ISO 6425.

Le cadran présente plusieurs avantages :

Une couleur vert menthe unique et attrayante

Une luminosité exceptionnelle grâce à l'utilisation généreuse de matière luminescente

Un contraste optimal avec les éléments noirs du cadran

Une lisibilité parfaite dans l'obscurité, idéale pour les plongées nocturnes

Un mouvement automatique STP 1-21 de haute précision

Au cœur de la Zodiac Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560 bat le mouvement automatique STP 1-21, développé en interne par la marque. Ce calibre suisse offre une fréquence de 4 Hz et une réserve de marche de 42 heures. L'une des caractéristiques remarquables de ce mouvement est son spiral en silicium, qui garantit une précision accrue et une résistance aux champs magnétiques et aux variations de température. De plus, le mouvement STP 1-21 est certifié chronomètre COSC, attestant de sa haute précision.

Un bracelet en acier à 7 maillons pour un confort optimal

La Zodiac Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560 est livrée avec un bracelet en acier inoxydable à 7 maillons, offrant un confort optimal au poignet. Le bracelet est équipé d'un système de raccourcissement rapide, permettant un ajustement facile sans outil. De plus, les embouts du bracelet sont dotés d'un système de dégagement rapide, permettant de changer aisément de bracelet selon vos envies et vos activités.

Bien que Zodiac n'inclue pas de bracelet supplémentaire avec la Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560, cette montre sera tout aussi élégante et fonctionnelle sur un bracelet en caoutchouc ou un bracelet NATO, parfaits pour la natation et la plongée.

Avec son cadran luminescent innovant, son boîtier robuste et son mouvement automatique de haute précision, la Zodiac Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560 s'impose comme une montre de plongée professionnelle d'exception. Son prix de 2 195 € la positionne comme une montre abordable dans l'univers des montres de plongée haut de gamme, offrant un rapport qualité-prix imbattable. Que vous soyez un plongeur passionné ou simplement un amateur de belles montres, la Super Sea Wolf Pro-Diver ZO3560 saura vous séduire par ses performances et son design unique.