Zodiac dévoile la Super Sea Wolf Pro-Diver avec un cadran entièrement lumineux : une plongeuse professionnelle haute en couleurs !

Zodiac vient de lancer une nouvelle version de sa montre de plongée professionnelle Super Sea Wolf Pro-Diver, arborant un cadran entièrement lumineux. Disponible en version standard et en édition limitée RedBar, cette montre offre un savant mélange de fonctionnalité et de style, tout en rendant hommage aux célèbres montres de plongée des années 1980.

Le retour de la Super Sea Wolf Pro-Diver

La Super Sea Wolf Pro-Diver est la montre de plongée la plus sérieuse de la collection actuelle de Zodiac. Développée pour répondre aux normes internationales des montres de plongée professionnelles, elle a obtenu la certification ISO 6425 après de nombreuses étapes de développement et des tests rigoureux. La mention « Diver's » fièrement affichée sur le cadran en est la preuve.

La version standard de la Pro-Diver arbore une esthétique traditionnelle rappelant les grandes montres de plongée professionnelles des années 1970, avec son cadran et sa lunette noirs, ainsi que ses grands index luminescents. Les aiguilles des heures et des secondes sont blanches, tandis que celle des minutes est orange, un clin d'œil aux célèbres plongeuses des années 70. Les aiguilles sont également traitées avec du Super-LumiNova pour garantir une lisibilité optimale sous l'eau.

Un cadran entièrement lumineux pour une lisibilité optimale

Avec cette nouvelle Super Sea Wolf Pro-Diver, Zodiac a mis l'accent sur l'aspect ludique, sans pour autant négliger la fonctionnalité. Le cadran vert pistache est entièrement recouvert de Super-LumiNova, qui s'illumine en bleu dans l'obscurité. Pour un contraste optimal, le Super-LumiNova blanc des index, des aiguilles et des marquages de la lunette en céramique s'illumine en vert dans le noir.

Les designers ont souligné les aiguilles et les index en noir pour contraster avec le cadran, de jour comme de nuit. Le design global est très équilibré, avec un jeu de couleurs noir, blanc et vert. Une touche supplémentaire de couleur est apportée par le triangle rouge maintenant le point lumineux sur la lunette, ainsi que par le texte rouge « 300M / 1000FT » sur le cadran.

Caractéristiques techniques de la Super Sea Wolf Pro-Diver

La nouvelle Super Sea Wolf Pro-Diver est dotée d'un boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre, 13 mm d'épaisseur et 49,8 mm de longueur. Elle offre également un entraxe de 20 mm et une étanchéité à 300 mètres. Parmi ses autres caractéristiques, on retrouve :

Un nouveau calibre STP 1-21 certifié chronomètre COSC

Un bracelet en acier inoxydable à sept maillons avec un fermoir papillon à bouton-poussoir

Un fond de boîtier vissé en acier inoxydable

Un verre saphir

Une édition limitée RedBar

En plus de la version standard, Zodiac a également lancé une édition limitée à 200 exemplaires en collaboration avec le RedBar Group, une communauté mondiale de collectionneurs de montres passionnés d'horlogerie. Techniquement identique à la version standard, cette édition limitée présente quelques différences esthétiques subtiles.

Le cadran lumineux vert pistache est agrémenté d'un point rouge entre les index des 4 et 5 heures, un clin d'œil à la série Point produite par Zodiac dans les années 1990. Ce point rouge se retrouve également sur le fond du boîtier, créant un lien esthétique avec le cadran. En plus du bracelet en acier inoxydable, l'édition limitée est livrée avec un bracelet en Velcro PET noir et rouge.

Prix et disponibilité

La nouvelle Super Sea Wolf Pro-Diver de Zodiac est disponible dès maintenant au prix de 2 295 €, soit 100 € de plus que le modèle à cadran noir. Ce supplément de prix est justifié par le cadran entièrement lumineux et le jeu de couleurs rafraîchissant.

L'édition limitée RedBar est proposée au même prix de 2 295 €. Bien qu'elle soit déjà épuisée sur le site officiel de Zodiac, quelques exemplaires sont encore disponibles via le Windup Watch Shop. Si vous préférez cette version spéciale RedBar, ne tardez pas à en acquérir une tant qu'il est encore temps.

Avec ces deux nouvelles versions de sa montre de plongée professionnelle, Zodiac rend un bel hommage aux célèbres montres de plongée lumineuses des années 1980. La marque réussit une fois de plus à surprendre en proposant un savant mélange de sérieux, d'audace et de couleurs, ce qui la distingue dans le vaste paysage horloger. Les amateurs de montres de plongée classiques et lumineuses devraient être séduits par ces nouveaux modèles hauts en couleurs !