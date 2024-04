Zepp Flow, l’assistant AI qui révolutionne la gestion de votre quotidien depuis votre poignet

Les montres intelligentes Amazfit sont en passe de recevoir une mise à jour majeure avec l'annonce par Zepp Health d'un nouvel assistant AI, Zepp Flow. Disponible dès maintenant sur l'Amazfit Balance avant un déploiement plus large ce printemps, Zepp Flow promet de transformer l'interaction avec votre smartwatch.

Une innovation signée Zepp Health

Zepp Flow débarque avec la mise à jour Zepp OS 3.5 sur l'Amazfit Balance, offrant aux utilisateurs un assistant AI capable de répondre aux interrogations concernant les données d'entraînement, la météo, et bien plus encore. Initialement, Flow est accessible aux détenteurs de la Balance aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, et au Canada, mais la technologie du modèle de langage de grande taille (LLM) sera étendue à 12 autres pays européens, dont la France et l'Allemagne, dès le 1er mai.

Un déploiement progressif

À partir du 28 mai, les Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon, et Amazfit T-Rex Ultra seront à leur tour éligibles pour la mise à jour, suivis de l'Amazfit Active à partir du 20 juin. Cette expansion montre l'ambition de Zepp Health de rendre son assistant AI accessible à un large éventail d'utilisateurs à travers ses différents modèles de montres.

Plus qu'un simple assistant

Zepp Flow permet également aux utilisateurs de s'engager dans ce que Zepp appelle le ‘free chat', ouvrant la porte à une interaction variée allant des recommandations de recettes au classique bavardage AI. Cela représente une nouvelle étape expérimentale pour l'entreprise, qui avait déjà lancé Zepp Coach en 2023, soulignant l'intérêt croissant pour les intégrations AI dans les wearables.

Le futur des wearables et de l'AI

Alors que Zepp Flow fait ses premiers pas sur l'Amazfit Balance, nous sommes impatients de tester cette innovation dans les semaines à venir. Tout semble indiquer que les intégrations AI avec les wearables vont continuer à être une tendance majeure en 2024, Apple et Samsung étant également sur le point d'intégrer des fonctionnalités AI dans leurs prochaines générations de montres intelligentes. Avec l'arrivée potentielle de Wear OS 5 cet été, Zepp se positionne déjà en avance sur la concurrence.

Zepp Flow illustre l'évolution constante des montres intelligentes vers des assistants personnels de plus en plus sophistiqués. En permettant une gestion aisée de votre quotidien directement depuis votre poignet, Zepp Flow s'annonce comme un ajout prometteur à l'écosystème Amazfit, plaçant Zepp Health à la pointe de l'innovation dans le domaine des wearables AI. Les prochains mois révèleront comment cette technologie transformera notre interaction quotidienne avec nos montres intelligentes.