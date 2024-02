Zenith révolutionne le temps: La nouvelle Chronomaster Sport en Titane dévoilée

Dans le cadre de la semaine des montres LVMH, Zenith continue de surprendre les amateurs d'horlogerie avec l'introduction d'une nouvelle version de son iconique Chronomaster Sport, cette fois parée intégralement de titane. Une fusion entre performance matérielle et excellence mécanique qui célèbre le statut de chronométreur officiel de Zenith pour l'Ultimate Tennis Showdown 2024.

Design et Caractéristiques Techniques

Avec des dimensions fidèles à ses prédécesseurs, la montre arbore un boîtier de 41mm capable de résister jusqu'à 10 ATM (100 mètres) sous l'eau. Le cœur battant du garde-temps demeure le mouvement El Primero 3600 de Zenith, reconnu pour sa haute fréquence de 36,000vph et une réserve de marche conséquente de 60 heures. Ce calibre interne se distingue par sa précision chronométrique et sa robustesse éprouvée.

Le cadran présente une finition soleillée nickel-gris, ponctuée d'indices plaqués rhodium et d'aiguilles assorties. Fidèle au design caractéristique de la gamme, on retrouve les fameux compteurs tricolores déclinés dans des nuances de gris qui s'accordent avec la palette chromatique générale du modèle. Des touches colorées viennent rehausser l'esthétique sobre : les pointes des aiguilles centrales du chronographe arborent un éclat rouge vif, ainsi que les petites aiguilles des minutes et secondes.

L'Association au Tennis et Prix

L'édition tout en titane est plus qu'un simple ajout à la collection Chronomaster Sport ; elle représente aussi un hommage au partenariat avec l'Ultimate Tennis Showdown (UTS), dont Zenith est le chronométreur officiel pour l'édition 2024. Cette compétition internationale coorganisée par Patrick Mouratoglou, coach renommé, bénéficiera ainsi du prestige et de la précision horlogère suisse durant ses matchs.

Côté tarification, cette pièce d'horlogerie se positionne dans le segment haut-de-gamme avec un prix s'échelonnant entre $11,300 USD pour le modèle équipé d'un bracelet en caoutchouc intégré et $11,800 USD pour celui arborant le bracelet en titane. Les deux variantes sont disponibles dès à présent auprès des boutiques agréées Zenith ainsi que sur leur site officiel.

Fonctionnalités Distinctives

Mouvement Manufacture El Primero 3600

Résistance à l'eau jusqu'à 10 ATM

Réserve de marche de 60 heures

Cadran nickel-gris soleillé avec indices plaqués rhodium

Au-delà de ces spécifications techniques remarquables, la Chronomaster Sport en titane se distingue par son esthétique unique qui allie élégance contemporaine et sportivité affirmée. L'utilisation intensive du titane n'est pas seulement un choix esthétique mais également fonctionnel; ce matériau confère à la montre une légèreté et une résistance accrues, idéal pour les amateurs d'activités dynamiques.