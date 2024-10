Zenith et Porter : une collaboration audacieuse pour les voyageurs avec des montres pilotes en céramique khaki

La collaboration inattendue entre Zenith et Porter, la célèbre marque japonaise de sacs, vient d’être dévoilée. Avec un thème axé sur le voyage, les deux marques proposent deux montres pilotes en édition limitée, habillées d’une élégante céramique khaki. Ce duo de montres allie le savoir-faire horloger suisse de Zenith à l’esthétique fonctionnelle de Porter, créant des pièces idéales pour les amateurs de montres et de voyages.

Une collaboration sous le signe du voyage

Connue pour ses collaborations novatrices, Zenith s’associe cette fois à la marque japonaise Porter pour créer une collection de montres inspirée du monde du voyage. Ces deux éditions limitées, proposées en céramique khaki, incarnent parfaitement l’esprit aventurier. Les montres, disponibles en deux tailles de boîtier, 40 mm et 42,5 mm, reprennent les codes emblématiques des montres de pilote tout en intégrant une touche contemporaine grâce à leur esthétique minimaliste et utilitaire.

Le choix du khaki, couleur signature de Porter, renforce le lien entre ces montres et le thème du voyage. Ces montres sont spécialement conçues pour les voyageurs modernes à la recherche d’une montre à la fois élégante, robuste et fonctionnelle, capable de les accompagner dans toutes leurs aventures.

Le modèle Zenith Pilot Automatic Porter Edition

La première montre de cette collaboration, la Zenith Pilot Automatic Porter Edition, est dotée d’un boîtier en céramique khaki de 40 mm, parfaitement équilibré pour s’adapter à une grande variété de poignets. Le cadran, assorti à la teinte du boîtier, est structuré avec des rainures horizontales qui rappellent les tôles ondulées utilisées dans les avions vintage, un clin d’œil direct à l’héritage des montres pilotes.

Cette montre est équipée du mouvement El Primero 3620, un calibre automatique offrant une réserve de marche confortable de 60 heures. À six heures, on retrouve un guichet de date discret mais fonctionnel. Fidèle à l’ADN des montres Zenith, le cadran est parsemé de chiffres arabes luminescents, garantissant une lisibilité optimale même dans des conditions de faible luminosité. Les aiguilles, ornées d’accents orange, évoquent l’intérieur des sacs Porter, une touche de couleur emblématique qui apporte du dynamisme à l’ensemble.

Zenith Pilot Big Date Flyback Porter Edition : plus grande, plus audacieuse

Le second modèle de cette collaboration, la Zenith Pilot Big Date Flyback Porter Edition, se distingue par son boîtier de 42,5 mm, légèrement plus imposant que son homologue automatique. Cette montre est animée par le calibre El Primero 3652, qui offre non seulement une réserve de marche de 60 heures, mais aussi une complication de chronographe flyback et une grande date, une fonctionnalité particulièrement appréciée des amateurs de complications horlogères.

Comme la version automatique, cette montre arbore également un cadran avec des rainures horizontales et des chiffres luminescents, ainsi que des aiguilles oranges. Le design reste fidèle aux montres pilotes classiques, tout en intégrant des éléments modernes qui rendent cette montre aussi esthétique que fonctionnelle.

Des matériaux robustes pour une montre de voyage

Les deux modèles sont conçus avec des matériaux de haute qualité qui répondent aux exigences des voyageurs. Le boîtier en céramique khaki n’est pas seulement élégant, il est également extrêmement résistant aux rayures et aux chocs, ce qui en fait un choix idéal pour les aventuriers qui ont besoin d’une montre capable de résister aux aléas des déplacements.

De plus, chaque montre est accompagnée de deux bracelets différents : un bracelet en caoutchouc à effet Cordura khaki, ainsi qu’un bracelet en nylon khaki conçu par Porter. Ces options offrent une polyvalence maximale, permettant à l’utilisateur de choisir le style et le confort en fonction de ses besoins.

Éditions limitées : des montres exclusives pour collectionneurs

Les deux modèles Zenith x Porter sont limités à seulement 500 exemplaires chacun, ce qui en fait des pièces très recherchées par les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie. Cette exclusivité, combinée à la qualité des matériaux et à l’innovation technique de Zenith, garantit que ces montres deviendront rapidement des incontournables pour ceux qui apprécient les collaborations entre grandes marques.

Le prix de la Zenith Pilot Automatic Porter Edition est fixé à environ 10 750 €, tandis que la Pilot Big Date Flyback Porter Edition se vend aux alentours de 14 750 €. Ces montres, bien que premium, offrent un excellent rapport qualité-prix pour des pièces aussi limitées et techniques.

Une montre pensée pour les aventuriers modernes

En unissant leurs forces, Zenith et Porter ont réussi à créer une montre qui allie parfaitement style, fonctionnalité et robustesse. Les éléments de design inspirés du monde de l’aviation et les choix de matériaux innovants en font des montres idéales pour ceux qui aiment voyager avec style, tout en bénéficiant des meilleures performances horlogères.

Cette collaboration représente bien plus qu’un simple exercice de style. Elle s’adresse directement aux voyageurs modernes qui recherchent une montre fiable, élégante et conçue pour les accompagner dans toutes leurs aventures.