Zenith Defy Skyline Pink : une montre en édition limitée pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

En cette période d’Octobre Rose, Zenith continue son engagement envers la lutte contre le cancer du sein avec une nouvelle édition limitée de sa montre Defy Skyline. Après avoir proposé un modèle Chronomaster Original en 2022 et une Chronomaster Sport l’année dernière, la maison horlogère suisse dévoile une version en 41 mm de la Defy Skyline, arborant un cadran rose vibrant. Cette montre n’est pas qu’un simple objet de collection, elle participe activement à la cause avec 20 % des bénéfices reversés à la Fondation Susan G. Komen, qui œuvre pour un monde sans cancer du sein.

La Zenith Defy Skyline Pink de 41 mm : un hommage en rose

Cette nouvelle Zenith Defy Skyline n’est pas la première montre de la marque à adopter le rose. Les passionnés se souviendront du modèle Defy Skyline en 36 mm déjà sorti avec un cadran rose. Pour cette édition limitée, la recette reste similaire, avec quelques différences notables : une taille plus grande de 41 mm et un changement de mouvement. Le boîtier en acier inoxydable de cette édition spéciale mesure 12,5 mm d’épaisseur et 47 mm de corne à corne, conférant à la montre une présence affirmée au poignet. Le boîtier, la lunette et le bracelet intégré adoptent une finition principalement brossée, avec quelques touches polies sur les biseaux pour un look moderne et raffiné.

Un cadran rose étoilé unique

Le véritable point fort de cette montre réside dans son cadran rose, qui attire immédiatement l’attention. La texture brossée du cadran part du logo étoilé emblématique de Zenith, au lieu du centre habituel, créant ainsi une dynamique visuelle unique. Le motif de quatre étoiles, récurrent chez Zenith, est également gravé sur la surface, ajoutant une profondeur remarquable. Ce cadran est complété par un anneau de chapitre en gradins et un sous-cadran à 9 heures, qui indiquent des fractions de seconde précises jusqu’au 1/10e, un clin d’œil direct au mouvement haute fréquence qui équipe cette montre.

Les aiguilles et les index appliqués sont finement biseautés et recouverts d’une matière luminescente, offrant une lisibilité optimale même dans l’obscurité. Un guichet de date, situé à 3 heures, dévoile un disque de date rose assorti au cadran, renforçant l’harmonie des détails. Le sous-cadran à 9 heures, avec son motif concentrique, assure un suivi précis des secondes grâce à une aiguille dédiée, marquant des incréments de 1/10e de seconde.

Le mouvement El Primero 3620 : un savoir-faire unique

À l’intérieur de cette édition limitée bat le cœur du mouvement automatique El Primero 3620 de Zenith. Ce calibre emblématique, reconnu pour sa fréquence élevée de 36 000 alternances par heure (5 Hz), offre une précision hors du commun. Il est équipé d’une réserve de marche de 60 heures, idéale pour un usage quotidien sans avoir à remonter la montre constamment. Le fond transparent en verre saphir permet de contempler le rotor en forme d’étoile, signature de la maison Zenith.

Grâce à son boîtier robuste, la Defy Skyline est étanche jusqu’à 100 mètres, ce qui la rend aussi fonctionnelle que polyvalente, qu’il s’agisse d’un usage en milieu urbain ou lors d’activités aquatiques modérées.

Un bracelet en acier intégré et une option en caoutchouc blanc

La Zenith Defy Skyline Pink est livrée avec un bracelet intégré en acier inoxydable au design en maillons H, assurant un confort maximal et une parfaite continuité avec le boîtier. Le bracelet se ferme par une boucle papillon sécurisée. En complément, un bracelet supplémentaire en caoutchouc blanc est inclus dans le coffret, permettant de varier les styles selon les occasions.

Une montre dédiée à une cause noble

Bien que le design de cette édition limitée ne soit pas révolutionnaire par rapport aux autres modèles de la collection Defy Skyline, elle se distingue par son engagement envers la Fondation Susan G. Komen. Cette organisation, active dans la lutte contre le cancer du sein, bénéficie de 20 % des recettes générées par la vente de chaque montre. Avec une production limitée à seulement 100 exemplaires, cette Defy Skyline Pink est non seulement un objet horloger de grande valeur, mais aussi un symbole de solidarité.

Dans l’industrie horlogère, il est rare de voir un soutien aussi transparent et généreux envers des causes caritatives. Zenith se démarque donc non seulement par la qualité de ses montres, mais aussi par son implication sociale, ce qui mérite d’être salué.

Un prix à la hauteur de l’exclusivité

Proposée au prix de 10 800 €, la Zenith Defy Skyline Pink s’adresse aux collectionneurs et amateurs de montres haut de gamme. Son association avec la lutte contre le cancer du sein ajoute une dimension émotionnelle à cette pièce horlogère exclusive. Pour ceux qui souhaitent soutenir cette cause tout en acquérant une montre d’exception, cette édition limitée est déjà disponible sur le site officiel de Zenith.

Caractéristiques techniques de la Zenith Defy Skyline Pink

Marque : Zenith

Zenith Modèle : Defy Skyline Pink

Defy Skyline Pink Référence : 03.9301.3620/18.I001

03.9301.3620/18.I001 Cadran : Rose avec motif étoilé et index luminescents appliqués

Rose avec motif étoilé et index luminescents appliqués Matériau du boîtier : Acier inoxydable

Acier inoxydable Dimensions : 41 mm (diamètre) × 12,5 mm (épaisseur) × 47 mm (corne à corne)

41 mm (diamètre) × 12,5 mm (épaisseur) × 47 mm (corne à corne) Verre : Saphir

Saphir Fond du boîtier : Acier et verre saphir avec visserie

Acier et verre saphir avec visserie Mouvement : El Primero 3620 automatique, fréquence de 36 000 vph (5 Hz), réserve de marche de 60 heures, 35 rubis

El Primero 3620 automatique, fréquence de 36 000 vph (5 Hz), réserve de marche de 60 heures, 35 rubis Étanchéité : 100 mètres (10 ATM)

100 mètres (10 ATM) Bracelet : Bracelet intégré en acier inoxydable avec fermoir papillon, bracelet supplémentaire en caoutchouc blanc inclus

Bracelet intégré en acier inoxydable avec fermoir papillon, bracelet supplémentaire en caoutchouc blanc inclus Fonctions : Heures, minutes, sous-cadran des secondes avec précision au 1/10e, date

Heures, minutes, sous-cadran des secondes avec précision au 1/10e, date Prix : 10 800 €

10 800 € Édition limitée : 100 pièces, 20 % des bénéfices reversés à la Fondation Susan G. Komen

Cette Zenith Defy Skyline Pink incarne à la perfection l’engagement de la marque suisse envers des causes importantes, tout en offrant une montre de haute qualité à ses amateurs. Les 100 pièces produites s’annoncent déjà très recherchées, faisant de cette édition limitée un modèle à ne pas manquer.