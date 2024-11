Zenith Defy Skyline C.X Edition : une collaboration audacieuse et réinventée

in

Zenith dévoile une édition limitée exceptionnelle, la Defy Skyline C.X Edition, issue d’une collaboration avec Collective Horology. Avec son design modernisé et ses finitions distinctives, cette montre réinvente le modèle Defy Skyline pour offrir une expérience horlogère unique, en série limitée à seulement 200 exemplaires.

Un boîtier moderne au fini sablé pour une allure utilitaire

La Defy Skyline C.X Edition reprend la base du modèle standard Defy Skyline, avec un boîtier en acier inoxydable de 41 mm de diamètre. Ce boîtier conserve son verre saphir plat, son fond transparent vissé et sa couronne vissée gravée de l’étoile emblématique de Zenith, garantissant une étanchéité jusqu’à 100 mètres.

Pour cette édition, le boîtier adopte une finition entièrement sablée qui lui confère une esthétique contemporaine et une touche utilitaire. Les seuls éléments polis sont les bords de la lunette dodécagonale (12 côtés) et le pourtour du fond de boîtier. Cette approche visuelle renforce l’aspect épuré et moderne de cette montre.

Un cadran minimaliste aux détails tridimensionnels

Le cadran de la Defy Skyline C.X Edition se distingue par son design simplifié et élégant. Arborant une teinte gris argent mat, il est orné du motif étoilé signature de la collection. Les étoiles gravées sont plus profondes au centre du cadran et s’estompent progressivement vers les bords, créant un effet de dégradé radial tridimensionnel.

Des accents orange subtils viennent compléter l’esthétique globale, offrant un contraste délicat et sportif. Contrairement aux modèles standards, cette édition supprime la fenêtre de date et déplace l’indicateur des 1/10e de seconde à 6 heures, permettant une disposition parfaitement symétrique et visuellement harmonieuse.

Un mouvement El Primero haute fréquence revisité

La Defy Skyline C.X Edition est animée par le calibre automatique El Primero 3620 SK. Fonctionnant à une fréquence élevée de 36 000 vibrations par heure (5 Hz), ce mouvement offre une réserve de marche d’environ 55 heures. Sa caractéristique principale est son indicateur des 1/10e de seconde, qui effectue une rotation complète en seulement 10 secondes, ajoutant une touche dynamique et technique au design.

Ce mouvement, dérivé de l’architecture du célèbre El Primero chronographe, garantit une précision remarquable, tout en s’inscrivant dans la tradition d’excellence horlogère de Zenith.

Un bracelet intégré et des options polyvalentes

Comme les autres modèles Defy Skyline, cette édition est équipée d’un bracelet intégré en acier inoxydable à maillons en forme de « H ». Cependant, le bracelet reçoit ici le même traitement sablé que le boîtier, renforçant son aspect homogène et moderne.

En complément, Zenith inclut un bracelet en caoutchouc texturé de couleur orange, assorti aux accents du cadran. Grâce au système de changement rapide intégré, les utilisateurs peuvent facilement alterner entre le bracelet en acier et le bracelet en caoutchouc, selon leurs préférences.

Une édition limitée qui transcende les standards

Produite en seulement 200 exemplaires, la Defy Skyline C.X Edition se démarque par son design distinctif et ses finitions uniques. Cette montre se positionne comme une véritable œuvre d’art horlogère, combinant le savoir-faire de Zenith à une esthétique moderne et audacieuse.

Proposée au prix de 11 500 €, cette édition limitée représente une offre premium dans la gamme Defy Skyline. Avec son mouvement exclusif, son cadran repensé et ses finitions sablées, elle séduira les collectionneurs et amateurs de montres contemporaines à la recherche d’une pièce rare et innovante.

Une vision réinventée de la modernité horlogère

La Zenith Defy Skyline C.X Edition témoigne de la capacité de la marque à réinterpréter ses modèles emblématiques. À travers cette collaboration, Zenith et Collective Horology offrent une montre qui allie créativité, précision et exclusivité. Une pièce incontournable pour les passionnés de haute horlogerie moderne.