Zelos Thresher GMT en titane : une montre GMT compétitive et robuste

La montre Thresher GMT de Zelos, en titane, combine une esthétique audacieuse et des fonctionnalités avancées pour les amateurs de montres GMT. Conçue pour satisfaire les besoins des collectionneurs et des amateurs de micro-marques, elle se distingue par son design soigné et ses matériaux haut de gamme, le tout pour un prix compétitif.

Zelos : une décennie d’innovation et de réactivité

Fondée il y a dix ans à Singapour, Zelos s’est rapidement imposée dans le monde des montres de micro-marques. La marque a réussi à se démarquer en intégrant des matériaux exotiques et une forte luminosité dans chacun de ses modèles. Cette année, la collection Thresher GMT est lancée avec six références distinctes, démontrant l’engagement de la marque à fournir des options variées et créatives. Des cadrans originaux en peinture automobile ou en aventurine s’ajoutent au titane, une caractéristique typique de Zelos, pour offrir des montres au look captivant et à la construction solide.

Un cadran audacieux avec des chiffres Lumicast appliqués

Le cadran de la Thresher GMT est conçu pour impressionner, notamment grâce à ses chiffres surdimensionnés en Lumicast Super-LumiNova C3, qui semblent jaillir du cadran. Contrairement aux autres montres où les indices sont peints, ici, ils sont appliqués en relief, une technique rappelant les modèles Tudor Black Bay Pro. Ces index élevés nécessitent une ingénierie de précision pour permettre à l’aiguille GMT de passer sans toucher ces marques surélevées.

La Thresher GMT bénéficie également d’un jeu de couleurs de luminescence spécifique pour chaque fonction : l’aiguille GMT brille en bleu (BGW9) pour correspondre à l’échelle 24 heures, tandis que les aiguilles des heures, minutes et secondes affichent une teinte verte, en harmonie avec les marqueurs horaires.

Des cadrans distinctifs pour chaque style

Parmi les modèles de la série Thresher GMT, la version « Dusk » offre un dégradé subtil allant du gris au noir. Pour les amateurs de couleurs plus vives, le modèle « Burgundy » présente un dégradé du noir au rouge profond. Le cadran « Chalk Grey » utilise une peinture automobile avec un revêtement émaillé pour un effet mat uniforme, rehaussé d’accents jaunes qui apportent du contraste.

La série propose également une version avec un cadran en nacre bleue qui s’étend à l’insert de la lunette pour un look cohérent. Deux modèles en édition limitée — en aventurine et en acier damas — ajoutent une dimension unique, bien que ces versions soient déjà épuisées.

Un boîtier en titane ergonomique et résistant

Le boîtier en titane de 41 mm de la Thresher GMT est conçu pour un usage quotidien et est équipé pour résister à une pression de 200 mètres sous l’eau. Avec ce diamètre, le modèle reste polyvalent et lisible sans être trop imposant. De plus, le boîtier est recouvert d’un revêtement spécial pour augmenter la résistance aux rayures, un avantage non négligeable pour une montre de ce calibre.

La montre est dotée d’une lunette tournante bidirectionnelle avec un insert en saphir gravé des noms de villes pour la fonction de fuseau horaire, chaque gravure étant luminescente en BGW9. La lunette effectue 48 clics fermes, offrant une lecture nocturne pratique des noms de villes.

Mouvement Miyota 9075 : un GMT « vrai » et fiable

La Thresher GMT est animée par le mouvement Miyota 9075, un calibre GMT véritable avec une aiguille des heures indépendante permettant de régler la date en avant et en arrière. Ce mouvement se distingue des autres calibres GMT d’entrée de gamme, souvent plus limités. Avec une réserve de marche de 42 heures et une fréquence de 3 Hz, le Miyota 9075 est performant, renforcé par un rotor sombre gravé d’une projection conique, clin d’œil aux amateurs de géographie.

Un bracelet en titane léger et polyvalent

La Thresher GMT est équipée d’un bracelet en titane assorti au boîtier. Les maillons du bracelet sont petits, permettant un ajustement confortable au poignet, tandis que les maillons d’extrémité « négatifs » améliorent l’ergonomie. Les attaches rapides doubles facilitent le changement du bracelet, même si ces attaches sont un peu délicates pour les utilisateurs aux ongles courts. Le fermoir à double bouton est équipé d’un réglage rapide, offrant une flexibilité supplémentaire.

Les fans de bracelets personnalisés peuvent facilement adapter la montre à des bracelets droits pour un look plus harmonieux. Ce système de fermeture intégré rappelle celui d’autres marques innovantes, et ajoute une touche de confort bienvenue pour ceux qui préfèrent ajuster leur montre en déplacement.

Un équilibre parfait entre performance et accessibilité

La Zelos Thresher GMT réunit des caractéristiques et un design qui la rendent difficile à critiquer. Avec une construction légère, une large gamme de cadrans et une attention aux détails, comme la correspondance des couleurs des fenêtres de date, elle coche toutes les cases du « checklist » des collectionneurs. Bien qu’une version avec une lunette 24 heures pourrait être une option de mise à jour future, la version actuelle satisfait déjà ceux qui apprécient la fonctionnalité et l’esthétique des montres GMT.

Avec un prix de départ de 729 $ USD, la Thresher GMT offre un excellent rapport qualité-prix et est disponible directement sur le site de Zelos, s’imposant comme un modèle incontournable pour les passionnés de montres à la recherche d’une pièce distinctive et abordable.