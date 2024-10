Zeitwinkel 240° : une nouvelle montre suisse élégante et robuste dévoilée au WatchTime New York 2024

Le fabricant suisse de montres Zeitwinkel a profité du salon WatchTime New York 2024 pour présenter sa nouvelle collection : le modèle 240°, une montre à la fois sportive et sophistiquée. Avec un boîtier redessiné et une mécanique de haute qualité, cette montre promet de séduire les amateurs de garde-temps à la recherche d’un équilibre entre élégance et performance.

Un boîtier sportif et résistant, adapté au quotidien

Le modèle Zeitwinkel 240° se distingue par son design audacieux, avec un boîtier en acier inoxydable traité en PVD gris ou noir selon les versions. Conçue pour être à la fois sportive et robuste, la montre présente un diamètre de 40,5 mm, ce qui la rend idéale pour un usage quotidien tout en offrant une présence affirmée au poignet.

Le boîtier se caractérise par plusieurs éléments renforçant son allure dynamique :

– Une couronne imposante avec des protections vissées pour plus de sécurité.

– Une lunette fixe graduée sur 60 minutes, accentuant son caractère sportif.

– Une étanchéité de 100 mètres, permettant un usage polyvalent, que ce soit lors d’activités aquatiques ou dans un cadre urbain.

Bien que le modèle soit destiné à un public actif, Zeitwinkel a su préserver une touche d’élégance, notamment grâce à des finitions soignées et une harmonie des couleurs et des textures.

Cinq versions disponibles pour un style personnalisé

La collection Zeitwinkel 240° se décline en cinq options différentes, chacune avec un cadran unique et un boîtier en PVD gris ou noir pour l’édition spéciale. Voici les versions proposées :

– Cadran rouge

– Cadran bleu

– Cadran orange

– Cadran gris

– Modèle 240° NOIR, avec un boîtier en PVD noir et des plaques et ponts « Black Or » dans le mouvement

Chaque version se distingue par un cadran aux textures variées, offrant un contraste intéressant entre les sections de la montre. La lisibilité est également renforcée par des chiffres arabes appliqués et remplis de Super-LumiNova, pour une visibilité optimale même dans des conditions de faible éclairage.

Un cadran soigné et texturé, signé Zeitwinkel

Les cadrans des montres Zeitwinkel 240° révèlent une attention particulière aux détails. Le design est divisé en trois sections distinctes :

1. Une zone externe lisse servant de réhaut pour les minutes.

2. Une section centrale grainée, où sont apposés les chiffres arabes luminescents pour les heures.

3. Une zone intérieure texturée, avec un effet presque « sculpté » qui ajoute de la profondeur et de l’originalité au cadran.

Les aiguilles, emblématiques de la marque, sont longues et fines, avec une forme allongée distinctive qui permet de suivre l’écoulement du temps avec élégance. Ces caractéristiques rendent le cadran non seulement esthétique mais aussi extrêmement fonctionnel.

Un mouvement automatique de haute qualité : le calibre ZW0102

Sous le capot de cette montre élégante se cache le calibre manufacture ZW0102 de Zeitwinkel, un mouvement automatique fiable et performant. Doté d’une réserve de marche de 72 heures, ce mécanisme assure une autonomie appréciable pour une montre de ce calibre.

Les caractéristiques techniques du mouvement sont tout aussi impressionnantes :

– Des ponts et plaques en argent allemand, un matériau prisé pour ses qualités esthétiques et sa durabilité.

– Une version spéciale DLC pour le modèle 240° NOIR, qui ajoute une touche de sophistication supplémentaire grâce à un traitement de surface unique sur les composants internes.

Le mouvement est visible grâce à un fond transparent en saphir, permettant aux amateurs de mécanique de contempler le travail minutieux réalisé à l’intérieur de la montre.

Prix et disponibilité de la Zeitwinkel 240°

La nouvelle Zeitwinkel 240° est dès à présent disponible, avec des prix qui reflètent la qualité exceptionnelle de la montre. Les modèles avec un boîtier en PVD gris sont proposés à 15 900 CHF (soit environ 17 200 euros), tandis que l’édition spéciale 240° NOIR est affichée à 17 200 CHF (environ 18 600 euros).

Ces tarifs placent la montre dans le segment des montres de luxe accessibles, avec un excellent rapport qualité-prix compte tenu des matériaux, du design et du mouvement automatique fabriqué en interne.

Pourquoi choisir la Zeitwinkel 240° ?

La Zeitwinkel 240° représente un choix judicieux pour ceux qui recherchent une montre :

– Alliant élégance et robustesse, parfaite pour une utilisation quotidienne comme pour des occasions plus formelles.

– Proposant des matériaux de qualité supérieure, notamment des boîtiers en PVD et des mouvements en argent allemand.

– Avec une diversité de styles, grâce aux cinq variantes de cadrans disponibles.

En somme, ce modèle offre une polyvalence rare sur le marché, mêlant un design sportif à une exécution horlogère de haute précision.

Avec la sortie de la collection 240°, Zeitwinkel continue de se distinguer dans le monde de l’horlogerie suisse en proposant des montres à la fois uniques et techniquement abouties.

