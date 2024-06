YouTube Music est maintenant disponible sur les montres connectées Garmin compatibles

Garmin vient d’ajouter YouTube Music à sa large sélection d’applications musicales. Il est très facile d’ajouter YouTube Music à votre montre Garmin via le Connect IQ Store.

Comment installer YouTube Music sur votre montre Garmin

Selon l’annonce de la société, YouTube Music est désormais disponible sur le Connect IQ Store. Pour commencer, il vous suffit d’accéder au Connect IQ Store sur votre téléphone ou votre appareil Garmin et de télécharger l’application de streaming musical.

Ensuite, ouvrez l’application sur votre téléphone et suivez les étapes de connexion. Vous recevrez un code à huit chiffres à saisir sur votre appareil Garmin. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez explorer les plus de 100 millions de chansons de la plateforme.

Synchronisez vos playlists et podcasts

Une fois appairé, vos playlists et podcasts YouTube Music se synchroniseront avec votre montre Garmin. Vous pourrez ainsi utiliser tout le stockage de votre montre et profiter de votre musique sans avoir besoin de votre téléphone à proximité. Il vous suffira d’appuyer pour diffuser votre musique ou vos podcasts directement sur vos écouteurs, ce qui est parfait pour les entraînements ou les longs trajets.

Auparavant, les utilisateurs de Garmin avaient un choix limité d’applications musicales, notamment Spotify, Amazon Music et Deezer.

Compatibilité et disponibilité

Le téléchargement de l’application est gratuit et fonctionne aussi bien sur les téléphones iOS qu’Android. Cependant, elle n’est actuellement compatible qu’avec certains des modèles les plus récents de Garmin, comme les gammes Forerunner, Fenix, Epix, Venu et Enduro.

Voici la liste complète des montres compatibles :

D2 Mach 1 Pro

Enduro 2

Forerunner 255 Music

Forerunner 255S Music

Forerunner 265

Forerunner 265S

Forerunner 955

Forerunner 955 Solar

Forerunner 965

Mercedes-Benz Venu 2

Mercedes-Benz Venu 2S

Venu 2

Venu 2 Plus

Venu 2S

Venu 3

Venu 3S

epix (Gen 2)

quatix 7 – Sapphire Edition

epix Pro (42mm)

epix Pro (47mm)

quatix 7 Pro

epix Pro (51mm)

fēnix 7

quatix 7

fēnix 7 Pro

fēnix 7 Pro – Solar Edition

fēnix 7 Pro – Sapphire Solar Edition

fēnix 7S

fēnix 7S- Solar Edition

fēnix 7S- Sapphire Solar Edition

fēnix 7S Pro

fēnix 7S Pro- Sapphire Solar Edition

fēnix 7X

fēnix 7X – Solar Edition

fēnix 7X- Sapphire Solar Edition

quatix 7X – Solar Edition

fēnix 7X Pro

fēnix 7X Pro- Sapphire Solar Edition

tactix 7

tactix 7 – Pro Ballistics Edition

tactix 7 – Pro Edition

tactix 7 – AMOLED Edition

Bien que seuls certains appareils Garmin puissent actuellement utiliser YouTube Music, Garmin indique dans la liste des applications que d’autres modèles seront bientôt pris en charge.

Une expérience simple et fluide

L’application YouTube Music n’a peut-être pas un look flashy, mais elle remplit parfaitement son rôle, offrant une expérience fluide et essentielle similaire aux autres applications musicales sur les montres Garmin. Comme pour celles-ci, vous aurez besoin d’un abonnement YouTube Music pour l’utiliser sur votre montre.