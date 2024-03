Xiaomi Mi Smart Band 9 : le nouveau rival du Samsung Galaxy Fit 3 se dévoile en ligne !

Une nouvelle ère s'annonce dans le monde des trackers d'activité avec l'apparition en ligne de la Xiaomi Mi Smart Band 9, promettant de faire de l'ombre au Samsung Galaxy Fit 3. Entre certifications et rumeurs, découvrons ensemble ce que nous réserve la prochaine génération de bracelets fitness de Xiaomi.

Une certification qui annonce du nouveau

Le monde de la technologie est en ébullition après la découverte d'une certification de télécommunication en ligne, suggérant l'arrivée imminente de la nouvelle génération de trackers fitness de Xiaomi. Selon ITHome et relayé par Wareable, Xiaomi a soumis des informations concernant deux dispositifs, identifiés sous les numéros M2345B1 et M2346B1. Cette étape est cruciale pour la mise sur le marché de tout appareil embarquant des technologies de communication.

Deux versions pour satisfaire tous les besoins

Les documents déposés laissent entrevoir deux versions distinctes du tracker, supposées être la Mi Smart Band 9 et potentiellement la Mi Smart Band 9 Pro. Comme pour les modèles précédents, Xiaomi envisage d'annoncer une version standard ainsi qu'une version Pro dotée du NFC, permettant ainsi les paiements sans contact directement depuis le poignet. Toutefois, aucune annonce officielle n'a encore été faite.

Un positionnement stratégique

Révélée récemment lors du MWC 2024, la montre Watch 2 Pro de Xiaomi se positionne déjà comme un concurrent sérieux de la Pixel Watch, mais à un prix défiant toute concurrence. Il semble peu probable que Xiaomi prépare le lancement d'une smartwatch de haute volée juste après, laissant présager l'arrivée d'un tracker fitness plus abordable et compact. Avec l'absence du Samsung Galaxy Fit 3 dans plusieurs régions, dont les États-Unis et en Europe, Xiaomi pourrait bien exploiter cette opportunité pour s'imposer sur le marché avec un tracker d'activité de qualité à prix compétitif.

Analyse : date de sortie et fonctionnalités attendues

En attendant des annonces plus précises, examinons le modèle de l'année dernière : le Mi Smart Band 8, avec son écran AMOLED de 1,62 pouce et ses bracelets détachables. Sa fonctionnalité unique en son genre, le mode « pebble », qui permet de fixer le tracker à vos chaussures pour une expérience de course améliorée, l'a distingué du Mi Band 7.

Concernant les Mi Smart Band 9, bien que les détails restent spéculatifs, on s'attend à des améliorations par rapport au Mi Smart Band 8. Les rumeurs suggèrent une sortie au printemps en Europe, avant un déploiement mondial plus tard dans l'année, à l'instar de son prédécesseur lancé en Europe en avril 2023 et disponible mondialement en octobre 2023.

Cette nouvelle génération de Mi Smart Band se présente donc comme un concurrent de taille pour le marché des trackers d'activité, combinant innovations et accessibilité. Xiaomi continue de repousser les limites, proposant des dispositifs toujours plus performants et abordables, prêts à rivaliser avec les grandes marques du secteur.