Xiaomi dévoile sa nouvelle montre connectée avec une autonomie monstrueuse et l’eSIM dans une fuite inédite

Xiaomi, le géant chinois de la technologie, s’apprête à lancer une nouvelle montre connectée qui promet de révolutionner le marché des wearables. Selon une fuite révélée par le célèbre leaker Digital Chat Station, cette montre embarquerait une batterie ultra-performante et supporterait la connectivité eSIM, offrant ainsi une expérience utilisateur inégalée.

Une batterie longue durée pour une utilisation sans limites

L’un des principaux points forts de la prochaine montre Xiaomi serait sa batterie impressionnante. Avec une capacité de 586 mAh, elle surpasserait largement celles des modèles précédents, tels que :

La Xiaomi Watch 2

La Xiaomi Watch 2 Pro

La Xiaomi Watch S3 (disponible sur Amazon)

La Xiaomi Watch H1

Cette autonomie exceptionnelle permettrait aux utilisateurs de profiter pleinement de leur montre connectée sans se soucier constamment de la recharger. Fini les tracas liés à la batterie, place à une expérience utilisateur fluide et ininterrompue !

Un écran OLED rond et une connectivité eSIM pour une utilisation optimale

En plus de sa batterie longue durée, la future montre Xiaomi serait dotée d’un écran OLED rond, offrant ainsi une qualité d’affichage exceptionnelle. Les utilisateurs pourraient profiter de couleurs vives, de contrastes profonds et d’une lisibilité optimale, même en plein soleil.

Mais ce n’est pas tout ! La montre supporterait également la connectivité eSIM, permettant aux utilisateurs de rester connectés en toute circonstance, sans avoir besoin de leur smartphone. Ils pourraient ainsi :

Passer et recevoir des appels

Envoyer et recevoir des messages

Accéder à internet

Cette fonctionnalité révolutionnaire ouvrirait la voie à de nouvelles possibilités d’utilisation et renforcerait l’indépendance de la montre connectée.

Des fonctionnalités classiques, mais essentielles

Bien que les détails sur les fonctionnalités de suivi de la santé n’aient pas encore été révélés, la prochaine montre Xiaomi devrait tout de même proposer les fonctions classiques d’une montre connectée, telles que :

Le suivi d’activité

La surveillance de la fréquence cardiaque

Les paiements sans contact

Ces fonctionnalités, bien que basiques, restent essentielles pour les utilisateurs soucieux de leur bien-être et de leur praticité au quotidien.

Une charge rapide pour une disponibilité optimale

Outre sa batterie longue durée, la future montre Xiaomi serait également dotée d’une charge rapide de 10 W. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de recharger leur montre en un temps record, garantissant ainsi une disponibilité optimale de l’appareil.

Fini les longues heures d’attente pour une charge complète, la montre serait prête à être utilisée en un rien de temps !

Un système d’exploitation maison pour une expérience unique

Contrairement à certains de ses concurrents, comme la OnePlus Watch 2 qui pourrait embarquer Wear OS 4, la prochaine montre Xiaomi opterait pour un système d’exploitation maison : Surge OS. Ce choix stratégique permettrait à Xiaomi de proposer une expérience utilisateur unique et optimisée, spécialement conçue pour sa montre connectée.

Avec Surge OS, les utilisateurs bénéficieraient d’une interface intuitive, de performances fluides et d’une intégration parfaite avec l’écosystème Xiaomi.

La prochaine montre connectée de Xiaomi s’annonce comme un véritable bijou technologique. Avec sa batterie longue durée, son écran OLED rond, sa connectivité eSIM, ses fonctionnalités classiques, sa charge rapide et son système d’exploitation maison, elle a tous les atouts pour séduire les utilisateurs les plus exigeants. Reste à savoir quand Xiaomi décidera de lever le voile sur ce petit bijou et à quel prix il sera proposé sur le marché français.