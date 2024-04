WIZPR Ring, le bijou intelligent qui vous connecte en privé à ChatGPT

Les anneaux intelligents connaissent un essor considérable, et l'intelligence artificielle n'est pas en reste. Imaginez maintenant un anneau intelligent doté d'AI : WIZPR rend cela possible, offrant une interaction discrète avec ChatGPT et d'autres assistants vocaux.

Une innovation discrète

Le WIZPR est un anneau intelligent qui révolutionne la manière dont nous interagissons avec les chatbots AI tels que ChatGPT. Conçu pour permettre de chuchoter vos commandes, il offre une alternative plus discrète aux interactions vocales avec les assistants AI. Fini le temps où il fallait hausser la voix pour interpeller Siri ou Google Assistant sur nos appareils connectés, une pratique qui n'a jamais vraiment gagné en acceptation sociale.

Plus qu'un simple chatbot

Le WIZPR ne se limite pas à ChatGPT. Il permet également de contrôler les assistants vocaux traditionnels, ouvrant la voie au contrôle domotique et bien plus encore. L'application associée facilite la connexion aux services vocaux et AI, et propose même des réponses audio. Un bouton intégré permet de sélectionner rapidement le service désiré et de corriger les commandes avec facilité.

Caractéristiques et design

Matériaux : Fabriqué en titane, gage de durabilité.

Fabriqué en titane, gage de durabilité. Autonomie : Jusqu'à 10 heures d'interaction vocale.

Jusqu'à 10 heures d'interaction vocale. Résistance à l'eau : Certifié IPX4, il résiste aux éclaboussures et au lavage des mains.

Un produit de niche avec un potentiel certain

WIZPR se distingue par sa proposition unique, offrant non seulement une nouvelle forme et fonctionnalité aux anneaux intelligents, mais aussi une réponse aux besoins des utilisateurs souhaitant garder privées leurs interactions avec les assistants vocaux. Il s'agit d'une approche intéressante qui reconnaît le désir de confidentialité dans l'utilisation des technologies vocales.

Mise en garde et disponibilité

Le lancement de WIZPR se fait via une campagne Kickstarter, un détail à prendre en compte en raison des risques associés au financement participatif. Toutefois, la plateforme offre certaines protections. La livraison est prévue pour juillet, bien que les projets de crowdfunding aient souvent du retard. Le prix de lancement est de 139 $ (au lieu de 199 $) pour les contributeurs, avec un abonnement annuel de 60 $, gratuit la première année.

Le WIZPR Ring s'annonce comme une innovation marquante dans le domaine des wearables et de l'AI. En offrant une manière discrète et efficace d'interagir avec les assistants vocaux et AI, il pourrait bien changer la façon dont nous utilisons la technologie au quotidien. Cependant, comme pour tout achat de produit en financement participatif, une certaine prudence est de mise.