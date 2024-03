Whoop contre Garmin : un duel au sommet sur le suivi du sommeil, la précision et les insights

Face au choix entre ces deux géants des wearables, découvrez les éléments clés à considérer avant de prendre votre décision. Whoop brille dans le suivi du sommeil et de la récupération, tandis que Garmin excelle comme outil d'entraînement. Voici une comparaison approfondie pour vous guider.

Une question de prix

Whoop propose le modèle 4.0 avec différents plans tarifaires, allant de 30€ par mois à 399€ pour 24 mois d'abonnement, soulignant un coût continu. Garmin, de son côté, offre une gamme variée de dispositifs sans frais supplémentaires après l'achat initial, avec des modèles comme le Fenix 7 à partir de 559€, soulignant une différence notable dans l'approche tarifaire.

Design et confort

Whoop se distingue par son design unique, sans écran et son bracelet interchangeable, offrant une expérience discrète et confortable. Garmin propose une large gamme de montres adaptées à tous les goûts, avec des écrans conçus pour afficher des statistiques d'entraînement en temps réel, offrant ainsi une expérience plus interactive.

Mesure de la récupération

Whoop se concentre sur la récupération, offrant un pourcentage basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque et d'autres facteurs, pour une expérience simple et efficace. Garmin a enrichi ses appareils de fonctionnalités de récupération, mais sans atteindre la simplicité et l'efficacité de Whoop, rendant Whoop plus accessible et compréhensible dans ce domaine.

Suivi du sommeil

Whoop offre une analyse du sommeil plus réactive et contextuelle, estimant les besoins en sommeil en fonction de l'activité physique et des habitudes de vie, alors que Garmin, malgré des améliorations, reste moins sensible et moins précis, plaçant Whoop en tête pour le suivi du sommeil.

Suivi d'entraînement

Garmin domine le suivi d'activités avec une large gamme de profils d'entraînement et des métriques avancées, offrant une expérience complète et motivante pour les sportifs. Whoop, bien que capable de suivre les séances d'exercice, manque de feedback en temps réel et de profondeur dans les analyses post-entraînement.

Wellness et santé

Whoop avance dans le domaine du suivi de la santé avec son Health Monitor, offrant des alertes proactives et une analyse facile à comprendre de l'état de santé général. Garmin propose également des fonctionnalités de bien-être, mais celles-ci manquent de la simplicité et de la personnalisation de Whoop, rendant Whoop plus attrayant pour le suivi quotidien de la santé.

La décision entre Whoop et Garmin dépend finalement de vos priorités : Garmin pour une expérience d'entraînement complète et des fonctionnalités de smartwatch, Whoop pour une approche centrée sur la récupération et le sommeil. Une combinaison des deux peut offrir une solution puissante pour les plus exigeants.